У «ПортCity» – передвесняні знижки*





"Весна зовсім поряд і зустріти її потрібно достойно! Чекаємо у ПортCity на найкращий шопінг", - йдеться у повілмленію



Нагадаємо, 24 лютого у ТРЦ «ПортCity»





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