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У «ПортCity» – передвесняні знижки*

У «ПортCity» – передвесняні знижки*
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» – передвесняні знижки.

"Весна зовсім поряд і зустріти її потрібно достойно! Чекаємо у ПортCity на найкращий шопінг", - йдеться у повілмленію

Нагадаємо, 24 лютого у ТРЦ «ПортCity» відбудеться урочисте відкриття мережевого магазину розвиваючих іграшок «BeSmart», що знаходиться на 3-му поверсі комплексу.

У «ПортCity» – передвесняні знижки*

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Теги: ПортCity, знижки
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