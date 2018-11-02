У «ПортCity» – передвесняні знижки*
Сьогодні, 14:06
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» – передвесняні знижки.
"Весна зовсім поряд і зустріти її потрібно достойно! Чекаємо у ПортCity на найкращий шопінг", - йдеться у повілмленію
Нагадаємо, 24 лютого у ТРЦ «ПортCity» відбудеться урочисте відкриття мережевого магазину розвиваючих іграшок «BeSmart», що знаходиться на 3-му поверсі комплексу.
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"Весна зовсім поряд і зустріти її потрібно достойно! Чекаємо у ПортCity на найкращий шопінг", - йдеться у повілмленію
Нагадаємо, 24 лютого у ТРЦ «ПортCity» відбудеться урочисте відкриття мережевого магазину розвиваючих іграшок «BeSmart», що знаходиться на 3-му поверсі комплексу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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