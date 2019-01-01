До 8 березня «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд на Волинь





Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".



До Міжнародного жіночого дня, який відзначається 8 березня, Укрзалізниця призначила 17 додаткових поїздів у найбільш популярних напрямках.



Вони курсуватимуть з Києва до Львова, Ковеля, Ужгорода, Чернівців, Дніпра, Одеси та на інших напрямках. Робота з призначення додаткових поїздів триває.



Так, поїзд № 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейс 10 березня.



Відправлення з Києва о 07:08 та прибуття до Ковеля о 16:58.



Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:27 та прибуде до Києва о 20:45.



Розклад інших додаткових поїздів можна переглянути

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