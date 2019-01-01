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До 8 березня «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд на Волинь

До 8 березня «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд на Волинь
До 8 березня "Укрзалізниця" вже призначила 17 додаткових поїздів.

Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

До Міжнародного жіночого дня, який відзначається 8 березня, Укрзалізниця призначила 17 додаткових поїздів у найбільш популярних напрямках.

Вони курсуватимуть з Києва до Львова, Ковеля, Ужгорода, Чернівців, Дніпра, Одеси та на інших напрямках. Робота з призначення додаткових поїздів триває.

Так, поїзд № 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейс 10 березня.

Відправлення з Києва о 07:08 та прибуття до Ковеля о 16:58.

Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:27 та прибуде до Києва о 20:45.

Розклад інших додаткових поїздів можна переглянути ТУТ.

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Теги: поїзд, Волинь, свято
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