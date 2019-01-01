До 8 березня «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд на Волинь
Сьогодні, 14:13
До 8 березня "Укрзалізниця" вже призначила 17 додаткових поїздів.
Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".
До Міжнародного жіночого дня, який відзначається 8 березня, Укрзалізниця призначила 17 додаткових поїздів у найбільш популярних напрямках.
Вони курсуватимуть з Києва до Львова, Ковеля, Ужгорода, Чернівців, Дніпра, Одеси та на інших напрямках. Робота з призначення додаткових поїздів триває.
Так, поїзд № 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейс 10 березня.
Відправлення з Києва о 07:08 та прибуття до Ковеля о 16:58.
Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:27 та прибуде до Києва о 20:45.
Розклад інших додаткових поїздів можна переглянути ТУТ.
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Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".
До Міжнародного жіночого дня, який відзначається 8 березня, Укрзалізниця призначила 17 додаткових поїздів у найбільш популярних напрямках.
Вони курсуватимуть з Києва до Львова, Ковеля, Ужгорода, Чернівців, Дніпра, Одеси та на інших напрямках. Робота з призначення додаткових поїздів триває.
Так, поїзд № 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейс 10 березня.
Відправлення з Києва о 07:08 та прибуття до Ковеля о 16:58.
Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:27 та прибуде до Києва о 20:45.
Розклад інших додаткових поїздів можна переглянути ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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