В Україні впали ціни на м'ясо





Про це свідчать дані "Інфляційного барометра" станом на 22 лютого, передає



Свинина подешевшала на 5 грн - до 98,95 грн/кг, курятина - на 13 грн - до 98,92 грн/кг.



Яловичина зросла в ціні на 8,6 грн - до 136,2 грн/кг.



Інші продукти харчування із переліку соціальних суттєво зросли в ціні. Капуста подорожчала на 23 грн - до 49,2 грн/кг, хліб пшеничний - на 4,5 грн, до 31,9 грн/кг, ковбаси - на 9,6 грн, до 182,4/кг.



Незначно, але подешевшало борошно - на 0,3 грн - до 13,7 грн/кг, яйця - на 0,9 грн - до 31,4 грн/десяток, олія - на 0,5 грн - до 35,7 грн/кг.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З початку року в Україні подешевшали свинина та курятина, яловичина - зросла в ціні.Про це свідчать дані "Інфляційного барометра" станом на 22 лютого, передає УНН Свинина подешевшала на 5 грн - до 98,95 грн/кг, курятина - на 13 грн - до 98,92 грн/кг.Яловичина зросла в ціні на 8,6 грн - до 136,2 грн/кг.Інші продукти харчування із переліку соціальних суттєво зросли в ціні. Капуста подорожчала на 23 грн - до 49,2 грн/кг, хліб пшеничний - на 4,5 грн, до 31,9 грн/кг, ковбаси - на 9,6 грн, до 182,4/кг.Незначно, але подешевшало борошно - на 0,3 грн - до 13,7 грн/кг, яйця - на 0,9 грн - до 31,4 грн/десяток, олія - на 0,5 грн - до 35,7 грн/кг.

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