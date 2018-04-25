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Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці

Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Депутата Луцької міської ради Євгена Ткачука спіймали на хабарі.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost відомо з власних джерел.

Достовірні джерела повідомляють, що скандально відомий у Луцьку депутат Євген Ткачук пропонував 1100 доларів хабара інспектору управління Держпраці в області. Наразі депутат перебуває у правоохоронних органах. Деталі – згодом.

Нагадаємо, у лютому минулого року депутат Луцької міської ради Євген Ткачук заявив про вихід з партії Блок Петра Порошенка «Солідарність» й перестав очолювати міську фракцію «Солідарності». Згодом він та ще декілька депутатів фактично «забули» про партійну дисципліну і пристали на пропозицію фракції «УКРОП» щодо необхідності заміни секретаря ради Юлії Вусенко та частини посадовців із команди Романюка. Далі ж Євген Ткачук та інші депутати-"зрадники" підтримували скандальні рішення провладної укропівської більшості у мерії.

У липні ж 2017 року Волинська обласна організація Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» заявила про відкликання за народною ініціативою двох депутатів Луцької міської ради Євгена Ткачука та Олександра Козлюка.

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Теги: Євген Ткачук, Луцьк, хабар, Держпраці, вибір редактора
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