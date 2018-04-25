Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost відомо з власних джерел.



Достовірні джерела повідомляють, що скандально відомий у Луцьку депутат Євген Ткачук пропонував 1100 доларів хабара інспектору управління Держпраці в області. Наразі депутат перебуває у правоохоронних органах. Деталі – згодом.



Нагадаємо, у лютому минулого року депутат Луцької міської ради Євген Ткачук



У липні ж 2017 року Волинська обласна організація Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» заявила про відкликання за народною ініціативою двох депутатів Луцької міської ради Євгена Ткачука та Олександра Козлюка.



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