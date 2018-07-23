Луцькі велосипедисти вибороли 10 медалей на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 18:31
Луцькі велосипедисти на зимовому чемпіонаті України з велоспорту на треку, який проходив 14-20 лютого у Львові, завоювали 10 медалей різного ґатунку.
Про це повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
"Зокрема Мартинюк Дарина виграла 4 дистанції - гіт 500м з місця, спринт, кейрін і командний спринт серед жінок. Логвінюк Олександра була 1 в командному спринті і 2 в спринті серед юніорок. Логвінюк Дарина була 2 в спринті серед дівчат. І в командній гонці на 4км наші дівчата посіли 3 місце серед жінок, в складі: Мартинюк Дарини, Дорошенко Юлії, Логвінюк Олександри і Шиманської Ірини. Не пощастило Дорошенко Юлії,яка тричі була 4: в груповій гонці на 60кіл, в гонці скретч, в командному спринті", - йдеться у повідомленні.
Всього в Чемпіонаті України брали участь 276 спортсменів з 25 команд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
"Зокрема Мартинюк Дарина виграла 4 дистанції - гіт 500м з місця, спринт, кейрін і командний спринт серед жінок. Логвінюк Олександра була 1 в командному спринті і 2 в спринті серед юніорок. Логвінюк Дарина була 2 в спринті серед дівчат. І в командній гонці на 4км наші дівчата посіли 3 місце серед жінок, в складі: Мартинюк Дарини, Дорошенко Юлії, Логвінюк Олександри і Шиманської Ірини. Не пощастило Дорошенко Юлії,яка тричі була 4: в груповій гонці на 60кіл, в гонці скретч, в командному спринті", - йдеться у повідомленні.
Всього в Чемпіонаті України брали участь 276 спортсменів з 25 команд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Ковель у 1916 році: унікальні новознайдені фото
Сьогодні, 19:01
Луцькі велосипедисти вибороли 10 медалей на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 18:31
В Україні впали ціни на м'ясо
Сьогодні, 18:17
Поблизу Луцька будують Воскресенський собор. ФОТО
Сьогодні, 18:01