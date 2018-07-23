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Луцькі велосипедисти вибороли 10 медалей на чемпіонаті України. ФОТО

Луцькі велосипедисти вибороли 10 медалей на чемпіонаті України. ФОТО
Луцькі велосипедисти на зимовому чемпіонаті України з велоспорту на треку, який проходив 14-20 лютого у Львові, завоювали 10 медалей різного ґатунку.

Про це повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

"Зокрема Мартинюк Дарина виграла 4 дистанції - гіт 500м з місця, спринт, кейрін і командний спринт серед жінок. Логвінюк Олександра була 1 в командному спринті і 2 в спринті серед юніорок. Логвінюк Дарина була 2 в спринті серед дівчат. І в командній гонці на 4км наші дівчата посіли 3 місце серед жінок, в складі: Мартинюк Дарини, Дорошенко Юлії, Логвінюк Олександри і Шиманської Ірини. Не пощастило Дорошенко Юлії,яка тричі була 4: в груповій гонці на 60кіл, в гонці скретч, в командному спринті", - йдеться у повідомленні.

Всього в Чемпіонаті України брали участь 276 спортсменів з 25 команд.

Луцькі велосипедисти вибороли 10 медалей на чемпіонаті України. ФОТО
Луцькі велосипедисти вибороли 10 медалей на чемпіонаті України. ФОТО
Луцькі велосипедисти вибороли 10 медалей на чемпіонаті України. ФОТО
Луцькі велосипедисти вибороли 10 медалей на чемпіонаті України. ФОТО

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Теги: спорт, велоспорт
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