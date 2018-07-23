Луцькі велосипедисти вибороли 10 медалей на чемпіонаті України. ФОТО

Луцькі велосипедисти на зимовому чемпіонаті України з велоспорту на треку, який проходив 14-20 лютого у Львові, завоювали 10 медалей різного ґатунку.Про це повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради."Зокрема Мартинюк Дарина виграла 4 дистанції - гіт 500м з місця, спринт, кейрін і командний спринт серед жінок. Логвінюк Олександра була 1 в командному спринті і 2 в спринті серед юніорок. Логвінюк Дарина була 2 в спринті серед дівчат. І в командній гонці на 4км наші дівчата посіли 3 місце серед жінок, в складі: Мартинюк Дарини, Дорошенко Юлії, Логвінюк Олександри і Шиманської Ірини. Не пощастило Дорошенко Юлії,яка тричі була 4: в груповій гонці на 60кіл, в гонці скретч, в командному спринті", - йдеться у повідомленні.Всього в Чемпіонаті України брали участь 276 спортсменів з 25 команд.