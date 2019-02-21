Страшна аварія під Луцьком: що відомо про загиблого таксиста
Сьогодні, 14:55
Таксист Олег Мирошников, який загинув у страшній аварії під Луцьком, працював 8 років та виконав більше 18 тисяч замовлень.
Про це повідомили в службі таксі "Морячок Таксі".
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Кривава трагедія під Луцьком: за кермом був п'яний екс-поліцейський. ВІДЕО
"Вчора, 21.02.2019 р. у страшній аварії під Луцьком загинув водій таксі Мирошников Олег. У службі «Морячок таксі» він працював 8 років, виконав більше 18 тисяч замовлень, був відповідальною, чесною та порядною людиною. Висловлюємо щирі співчуття його рідним та близьким. Дуже шкода, що нас покинув такий хороший водій. Нехай земля йому буде пухом. Дуже надіємось, що винні в цій аварії - будуть покарані", - йдеться у повідомленні.
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21 лютого по 19 годині на автодорозі в селі Дачне Ківерцівського району сталася ДТП за участі трьох транспортних засобів. Зіткнулися автомобілі «Mercеdеs-124», «Chevrolеt Aveo» та автобус «Богдан». У ДТП загинули водій та пасажирка автомобіля «Chevrolеt Aveo».
З’ясовано, що за кермом автомобіля «Mercеdеs-124» перебував 45-річний житель райцентру Ківерці.
Під час проведення огляду попередньо встановлено, що він був у стані алкогольного сп’яніння.
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Про це повідомили в службі таксі "Морячок Таксі".
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Кривава трагедія під Луцьком: за кермом був п'яний екс-поліцейський. ВІДЕО
"Вчора, 21.02.2019 р. у страшній аварії під Луцьком загинув водій таксі Мирошников Олег. У службі «Морячок таксі» він працював 8 років, виконав більше 18 тисяч замовлень, був відповідальною, чесною та порядною людиною. Висловлюємо щирі співчуття його рідним та близьким. Дуже шкода, що нас покинув такий хороший водій. Нехай земля йому буде пухом. Дуже надіємось, що винні в цій аварії - будуть покарані", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Винуватцю смертельної аварії під Луцьком світить до 10 років тюрми
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У страшній аварії під Луцьком загинула інженер «Волиньобленерго»
21 лютого по 19 годині на автодорозі в селі Дачне Ківерцівського району сталася ДТП за участі трьох транспортних засобів. Зіткнулися автомобілі «Mercеdеs-124», «Chevrolеt Aveo» та автобус «Богдан». У ДТП загинули водій та пасажирка автомобіля «Chevrolеt Aveo».
З’ясовано, що за кермом автомобіля «Mercеdеs-124» перебував 45-річний житель райцентру Ківерці.
Під час проведення огляду попередньо встановлено, що він був у стані алкогольного сп’яніння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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