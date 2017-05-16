Поблизу Луцька будують Воскресенський собор. ФОТО





Про це розповів намісник монастиря архімандрит Костянтин Марченко в інтерв’ю



Новий храм будують у дворі Свято-Миколаївського жидичинського монастиря ПЦУ. Це – майбутній Воскресенський собор. Як розповів Костянтин Марченко, таким чином братія відновлює весь ансамбль Жидичинського монастиря. Уже практично завершили внутрішні реставраційні роботи усередині палацу митрополита, відновили Свято-Духівський скит на березі старого русла Стиру. А Воскресенський храм був на території обителі історично.



«Єдине історичне вкраплення: то буде не просто Воскресенська церква, а собор. Там буде ще нижній храм на честь Успіння Пресвятої Богородиці», - каже намісник монастиря.



Споруда – досить масштабна: у висоту собор має сягнути 27-ми метрів, яма для фундаменту – глибиною 5,5 метра.



На будівництво монастир уже витратив 1,4 млн грн. Це – кошти з пожертв прихожан.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Жидичинського монастиря зводять Воскресенський собор.Про це розповів намісник монастиря архімандрито в інтерв’ю «Першому» Новий храм будують у дворі Свято-Миколаївського жидичинського монастиря ПЦУ. Це – майбутній Воскресенський собор. Як розповів Костянтин Марченко, таким чином братія відновлює весь ансамбль Жидичинського монастиря. Уже практично завершили внутрішні реставраційні роботи усередині палацу митрополита, відновили Свято-Духівський скит на березі старого русла Стиру. А Воскресенський храм був на території обителі історично.«Єдине історичне вкраплення: то буде не просто Воскресенська церква, а собор. Там буде ще нижній храм на честь Успіння Пресвятої Богородиці», - каже намісник монастиря.Споруда – досить масштабна: у висоту собор має сягнути 27-ми метрів, яма для фундаменту – глибиною 5,5 метра.На будівництво монастир уже витратив 1,4 млн грн. Це – кошти з пожертв прихожан.

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