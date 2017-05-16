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Поблизу Луцька будують Воскресенський собор. ФОТО

Поблизу Луцька будують Воскресенський собор. ФОТО
На території Жидичинського монастиря зводять Воскресенський собор.

Про це розповів намісник монастиря архімандрит Костянтин Марченко в інтерв’ю «Першому».

Новий храм будують у дворі Свято-Миколаївського жидичинського монастиря ПЦУ. Це – майбутній Воскресенський собор. Як розповів Костянтин Марченко, таким чином братія відновлює весь ансамбль Жидичинського монастиря. Уже практично завершили внутрішні реставраційні роботи усередині палацу митрополита, відновили Свято-Духівський скит на березі старого русла Стиру. А Воскресенський храм був на території обителі історично.

«Єдине історичне вкраплення: то буде не просто Воскресенська церква, а собор. Там буде ще нижній храм на честь Успіння Пресвятої Богородиці», - каже намісник монастиря.

Споруда – досить масштабна: у висоту собор має сягнути 27-ми метрів, яма для фундаменту – глибиною 5,5 метра.

На будівництво монастир уже витратив 1,4 млн грн. Це – кошти з пожертв прихожан.

Поблизу Луцька будують Воскресенський собор. ФОТО
Поблизу Луцька будують Воскресенський собор. ФОТО
Поблизу Луцька будують Воскресенський собор. ФОТО
Поблизу Луцька будують Воскресенський собор. ФОТО
Поблизу Луцька будують Воскресенський собор. ФОТО
Поблизу Луцька будують Воскресенський собор. ФОТО
Поблизу Луцька будують Воскресенський собор. ФОТО
Поблизу Луцька будують Воскресенський собор. ФОТО

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Теги: Жидичин, монастир
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