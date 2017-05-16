Поблизу Луцька будують Воскресенський собор. ФОТО
Сьогодні, 18:01
На території Жидичинського монастиря зводять Воскресенський собор.
Про це розповів намісник монастиря архімандрит Костянтин Марченко в інтерв’ю «Першому».
Новий храм будують у дворі Свято-Миколаївського жидичинського монастиря ПЦУ. Це – майбутній Воскресенський собор. Як розповів Костянтин Марченко, таким чином братія відновлює весь ансамбль Жидичинського монастиря. Уже практично завершили внутрішні реставраційні роботи усередині палацу митрополита, відновили Свято-Духівський скит на березі старого русла Стиру. А Воскресенський храм був на території обителі історично.
«Єдине історичне вкраплення: то буде не просто Воскресенська церква, а собор. Там буде ще нижній храм на честь Успіння Пресвятої Богородиці», - каже намісник монастиря.
Споруда – досить масштабна: у висоту собор має сягнути 27-ми метрів, яма для фундаменту – глибиною 5,5 метра.
На будівництво монастир уже витратив 1,4 млн грн. Це – кошти з пожертв прихожан.
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Про це розповів намісник монастиря архімандрит Костянтин Марченко в інтерв’ю «Першому».
Новий храм будують у дворі Свято-Миколаївського жидичинського монастиря ПЦУ. Це – майбутній Воскресенський собор. Як розповів Костянтин Марченко, таким чином братія відновлює весь ансамбль Жидичинського монастиря. Уже практично завершили внутрішні реставраційні роботи усередині палацу митрополита, відновили Свято-Духівський скит на березі старого русла Стиру. А Воскресенський храм був на території обителі історично.
«Єдине історичне вкраплення: то буде не просто Воскресенська церква, а собор. Там буде ще нижній храм на честь Успіння Пресвятої Богородиці», - каже намісник монастиря.
Споруда – досить масштабна: у висоту собор має сягнути 27-ми метрів, яма для фундаменту – глибиною 5,5 метра.
На будівництво монастир уже витратив 1,4 млн грн. Це – кошти з пожертв прихожан.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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