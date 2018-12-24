Скандальний депутат Луцькради хотів відкупитися від перевірок на фірмі за 1100 доларів

Депутата Луцької міської ради затримали під час надання 1100 доларів США неправомірної вигоди посадовцю Управління Держпраці в області.Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.За інформацією правоохоронців, неправомірна вигода надавалася за не накладення штрафів за використання праці найманих працівників у фірмі депутата без оформлення з ними трудових відносин.Вирішують питання про затримання депутата в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, та повідомлення йому про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369 КК України).Нагадаємо, йдеться про