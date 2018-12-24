вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скандальний депутат Луцькради хотів відкупитися від перевірок на фірмі за 1100 доларів

Скандальний депутат Луцькради хотів відкупитися від перевірок на фірмі за 1100 доларів
Депутата Луцької міської ради затримали під час надання 1100 доларів США неправомірної вигоди посадовцю Управління Держпраці в області.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.

За інформацією правоохоронців, неправомірна вигода надавалася за не накладення штрафів за використання праці найманих працівників у фірмі депутата без оформлення з ними трудових відносин.

Вирішують питання про затримання депутата в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, та повідомлення йому про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369 КК України).

Нагадаємо, йдеться про скандального депутата Євгена Ткачука.

Скандальний депутат Луцькради хотів відкупитися від перевірок на фірмі за 1100 доларів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ткачук, хабар, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 5
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Дожився що вже й укроп не допомагає рішати питання
Відповісти
Ткачук сволота. Скупий, як плюшкін, тому дивно, що він давав хабар і не дивно, що таку мізерну суму. В Москву вошу пожене пішки за 100 гривень.
Відповісти
Женя, мовчи! Никого не видавай! Все порішаєм!
То не хабар, а милостиня.
Тварі, скільки ж вони вже хочуть!!!
Відповісти
Женя, підеш осінню у Верховну Раду по партійному списку бесплатно. Тільки мовчи!
Відповісти
На волинських новинах .. взагалі не пишуть хто це? І фото немає ! Цікаво чому ?
Відповісти
Вибір редактора
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянину, який хотів перевезти до Білорусі гранати, дали 4 роки тюрми
Сьогодні, 15:43
Дівчинка, мама якої загинула у страшній аварії під Луцьком, втратила пам'ять
Сьогодні, 15:29
Скандальний депутат Луцькради хотів відкупитися від перевірок на фірмі за 1100 доларів
Сьогодні, 15:18
Революційну – на Акацієву, Ватутіна – на Ліщинову: у Луцьку можуть перейменувати низку вулиць
Сьогодні, 15:11
Страшна аварія під Луцьком: що відомо про загиблого таксиста
Сьогодні, 14:55
Схожі новини
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Сьогодні, 14:24
Поклав папку з грішми: у Луцьку водій вантажівки хотів підкупити поліцейського Поклав папку з грішми: у Луцьку водій вантажівки хотів підкупити поліцейського
24 грудень, 2018, 19:13
Патрульний відмовився від хабара в Луцьку. ФОТО Патрульний відмовився від хабара в Луцьку. ФОТО
01 листопад, 2018, 21:28
Луцькому депутату дали землю в оренду на 25 років Луцькому депутату дали землю в оренду на 25 років
31 жовтень, 2018, 15:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Особливості Play Hall у луцькому «Промені»*
Сьогодні, 16:04
 0
Їхав на заборонений знак, а потім вдавав пішохода: оскандалився ще один депутат Луцькради
Сьогодні, 15:58
 0
Волинянину, який хотів перевезти до Білорусі гранати, дали 4 роки тюрми
Сьогодні, 15:43
 0
Дівчинка, мама якої загинула у страшній аварії під Луцьком, втратила пам'ять
Сьогодні, 15:29
 0
Скандальний депутат Луцькради хотів відкупитися від перевірок на фірмі за 1100 доларів
Сьогодні, 15:18
 0
Медіа
відео
1/8