Скандальний депутат Луцькради хотів відкупитися від перевірок на фірмі за 1100 доларів
Сьогодні, 15:18
Депутата Луцької міської ради затримали під час надання 1100 доларів США неправомірної вигоди посадовцю Управління Держпраці в області.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.
За інформацією правоохоронців, неправомірна вигода надавалася за не накладення штрафів за використання праці найманих працівників у фірмі депутата без оформлення з ними трудових відносин.
Вирішують питання про затримання депутата в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, та повідомлення йому про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369 КК України).
Нагадаємо, йдеться про скандального депутата Євгена Ткачука.
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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.
За інформацією правоохоронців, неправомірна вигода надавалася за не накладення штрафів за використання праці найманих працівників у фірмі депутата без оформлення з ними трудових відносин.
Вирішують питання про затримання депутата в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, та повідомлення йому про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369 КК України).
Нагадаємо, йдеться про скандального депутата Євгена Ткачука.
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Коментарі 5
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То не хабар, а милостиня.
Тварі, скільки ж вони вже хочуть!!!