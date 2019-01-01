Дівчинка, мама якої загинула у страшній аварії під Луцьком, втратила пам'ять





Про це розповіла завідувачка ортопедо-травматологічного відділення Мирослава Набухотна, - пише



Лікарка каже, що дитина, яка вчора поступила в медзаклад після аварії, нічого не пам’ятає.



«З важкими травмами, з скальпованою рваною раною лоба з переходом на повіко, рваної рани губи верхньої, переломом гомілки, забій головного мозку. На сьогодні стан дитини важкий і дитина готується до оперативного лікування. Ретроградна амнезія в дитинки, не пам’ятає вона того, що сталося, не знає. Каже: де ж я могла так сильно вдаритись», - розповіла Мирослава Набухотна, завідувачка ортопедо-травматологічного відділення ВОДТМО.



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Аварія сталася напередодні близько 20-ої години вечора на автодорозі Луцьк – Маневичі. Автомобіль «Мерседес» зіткнувся з легковиком «Шевроле-Авео» та автобусом Богдан поблизу села Дачне. Внаслідок автопригоди 44-річний водій таксі та 32-річна пасажирка, мама травмованої дівчинки, загинули на місці. Ліквідовували наслідки аварії чергові варти рятувальної частини міста Луцька, розповів речник управління ДСНС Волині Володимир Нестеров.



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Володимир Нестеров, речник управління ДСНС Волині: «Рятувальники ДСНС України у Волинській області залучалися для деблокування потерпілих з автомобіля «Шевроле», які на той час були без ознак життя».



Загинула у аварії Софія Швець, інженер служби розподільних мереж ПрАТ “Волиньобленерго”. Цю інформацію підтвердила прес-секретар структури Інна Ройко.



«Розпочато розслідування за частиною 3, ст. 286 Кримінального кодексу України. Крім того, було затримано одного з водіїв, учасників ДТП, і на даний час вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні даного правопорушенні. Водій, якого було затримано порядку ст. 208 перебував у стані алкогольного сп’яніння. Встановлено факт вживання алкоголю на момент вчинення дорожньо-транспортної пригоди», - розповів Юрій Угланов, начальник слідчого управління Нацполіції Волині:



А це відео, яке надав Суспільному чоловік загиблої Юрій Швець. Каже – на цих кадрах чоловік, що був за кермом Мерседеса, екс-працівник управління обласної поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стан 9-ти річної дівчинки, яка напередодні травмувалася в аварії поблизу села Дачне Ківерцівського району – важкий.Про це розповіла завідувачка ортопедо-травматологічного відділення, - пише Суспільне Волині Лікарка каже, що дитина, яка вчора поступила в медзаклад після аварії, нічого не пам’ятає.«З важкими травмами, з скальпованою рваною раною лоба з переходом на повіко, рваної рани губи верхньої, переломом гомілки, забій головного мозку. На сьогодні стан дитини важкий і дитина готується до оперативного лікування. Ретроградна амнезія в дитинки, не пам’ятає вона того, що сталося, не знає. Каже: де ж я могла так сильно вдаритись», - розповіла, завідувачка ортопедо-травматологічного відділення ВОДТМО.Аварія сталася напередодні близько 20-ої години вечора на автодорозі Луцьк – Маневичі. Автомобіль «Мерседес» зіткнувся з легковиком «Шевроле-Авео» та автобусом Богдан поблизу села Дачне. Внаслідок автопригоди 44-річний водій таксі та 32-річна пасажирка, мама травмованої дівчинки, загинули на місці. Ліквідовували наслідки аварії чергові варти рятувальної частини міста Луцька, розповів речник управління ДСНС Волині Володимир Нестеров.Володимир Нестеров, речник управління ДСНС Волині: «Рятувальники ДСНС України у Волинській області залучалися для деблокування потерпілих з автомобіля «Шевроле», які на той час були без ознак життя».Загинула у аварії, інженер служби розподільних мереж ПрАТ “Волиньобленерго”. Цю інформацію підтвердила прес-секретар структури«Розпочато розслідування за частиною 3, ст. 286 Кримінального кодексу України. Крім того, було затримано одного з водіїв, учасників ДТП, і на даний час вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні даного правопорушенні. Водій, якого було затримано порядку ст. 208 перебував у стані алкогольного сп’яніння. Встановлено факт вживання алкоголю на момент вчинення дорожньо-транспортної пригоди», - розповів, начальник слідчого управління Нацполіції Волині:А це відео, яке надав Суспільному чоловік загиблої. Каже – на цих кадрах чоловік, що був за кермом Мерседеса, екс-працівник управління обласної поліції.

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