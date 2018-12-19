Волинянину, який хотів перевезти до Білорусі гранати, дали 4 роки тюрми
Сьогодні, 15:43
Волинянин, якому не вдалося перемістити у Білорусь гранати, втрапив за ґрати на 4 роки.
Так, неодноразово судимий чоловік 17 травня 2018 року намагався перемістити з України в Республіку Білорусь через міжнародний пункт пропуску "Доманове" чотири ручних наступальних осколкових гранати РГД-5, примотавши їх до тіла липкою стрічкою, - інформує прокуратура Волинської області.
У ході прикордонно-митного контролю бойові припаси, придбані ним у Ковелі та перевезені до Державного кордону, виявили та вилучили правоохоронці.
Ратнівський районний суд, визнавши чоловіка винним у вчинених злочинах, призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі.
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Так, неодноразово судимий чоловік 17 травня 2018 року намагався перемістити з України в Республіку Білорусь через міжнародний пункт пропуску "Доманове" чотири ручних наступальних осколкових гранати РГД-5, примотавши їх до тіла липкою стрічкою, - інформує прокуратура Волинської області.
У ході прикордонно-митного контролю бойові припаси, придбані ним у Ковелі та перевезені до Державного кордону, виявили та вилучили правоохоронці.
Ратнівський районний суд, визнавши чоловіка винним у вчинених злочинах, призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі.
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