Волинянину, який хотів перевезти до Білорусі гранати, дали 4 роки тюрми

Волинянин, якому не вдалося перемістити у Білорусь гранати, втрапив за ґрати на 4 роки.Так, неодноразово судимий чоловік 17 травня 2018 року намагався перемістити з України в Республіку Білорусь через міжнародний пункт пропуску "Доманове" чотири ручних наступальних осколкових гранати РГД-5, примотавши їх до тіла липкою стрічкою, - інформує прокуратура Волинської області.У ході прикордонно-митного контролю бойові припаси, придбані ним у Ковелі та перевезені до Державного кордону, виявили та вилучили правоохоронці.Ратнівський районний суд, визнавши чоловіка винним у вчинених злочинах, призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі.