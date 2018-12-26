У луцькому «Промені» – вистава «Медовий місяць»*

У РЦ «Промінь» 20 березня відбудеться вистава «Медовий місяць» від київського театру «Чорний квадрат», котрий вже не одноразово виступав у розважальному закладі.Це чудовий подарунок коханій на 8 березня. А найголовніше, що на виставі весело не лише жінкам, а й чоловікам. Бо вистави театру «Чорний квадрат» завжди не лише пікантні та відверта, а й дуже життєві та смішні.Це легка фірмова комедія на вічні теми: кохання, зради та розуміння. Вистава за однойменною п’єсою Габріелла Баріллі. Дуже жіночий спектакль, але, звичайно про коханих – чоловіків. Три молоді жінки збираються в переддень свята, щоб обговорити справи сердечні та приходять до вельми несподіваним і закономірним висновкам. Про чоловіків, про секс, про взаєморозуміння, про гроші, про коньяк.Квитки можна придбати у касі РЦ «Промінь» або за посиланням: