У луцькому «Промені» – вистава «Медовий місяць»*
Сьогодні, 19:12
У РЦ «Промінь» 20 березня відбудеться вистава «Медовий місяць» від київського театру «Чорний квадрат», котрий вже не одноразово виступав у розважальному закладі.
Це чудовий подарунок коханій на 8 березня. А найголовніше, що на виставі весело не лише жінкам, а й чоловікам. Бо вистави театру «Чорний квадрат» завжди не лише пікантні та відверта, а й дуже життєві та смішні.
Це легка фірмова комедія на вічні теми: кохання, зради та розуміння. Вистава за однойменною п’єсою Габріелла Баріллі. Дуже жіночий спектакль, але, звичайно про коханих – чоловіків. Три молоді жінки збираються в переддень свята, щоб обговорити справи сердечні та приходять до вельми несподіваним і закономірним висновкам. Про чоловіків, про секс, про взаєморозуміння, про гроші, про коньяк.
Квитки можна придбати у касі РЦ «Промінь» або за посиланням:
https://lutsk.karabas.com/ua/chernyj-kvadrat-medovyj-mesyac-26
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Це чудовий подарунок коханій на 8 березня. А найголовніше, що на виставі весело не лише жінкам, а й чоловікам. Бо вистави театру «Чорний квадрат» завжди не лише пікантні та відверта, а й дуже життєві та смішні.
Це легка фірмова комедія на вічні теми: кохання, зради та розуміння. Вистава за однойменною п’єсою Габріелла Баріллі. Дуже жіночий спектакль, але, звичайно про коханих – чоловіків. Три молоді жінки збираються в переддень свята, щоб обговорити справи сердечні та приходять до вельми несподіваним і закономірним висновкам. Про чоловіків, про секс, про взаєморозуміння, про гроші, про коньяк.
Квитки можна придбати у касі РЦ «Промінь» або за посиланням:
https://lutsk.karabas.com/ua/chernyj-kvadrat-medovyj-mesyac-26
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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