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У луцькому «Промені» – вистава «Медовий місяць»*

У луцькому «Промені» – вистава «Медовий місяць»*
У РЦ «Промінь» 20 березня відбудеться вистава «Медовий місяць» від київського театру «Чорний квадрат», котрий вже не одноразово виступав у розважальному закладі.

Це чудовий подарунок коханій на 8 березня. А найголовніше, що на виставі весело не лише жінкам, а й чоловікам. Бо вистави театру «Чорний квадрат» завжди не лише пікантні та відверта, а й дуже життєві та смішні.

Це легка фірмова комедія на вічні теми: кохання, зради та розуміння. Вистава за однойменною п’єсою Габріелла Баріллі. Дуже жіночий спектакль, але, звичайно про коханих – чоловіків. Три молоді жінки збираються в переддень свята, щоб обговорити справи сердечні та приходять до вельми несподіваним і закономірним висновкам. Про чоловіків, про секс, про взаєморозуміння, про гроші, про коньяк.

Квитки можна придбати у касі РЦ «Промінь» або за посиланням:

https://lutsk.karabas.com/ua/chernyj-kvadrat-medovyj-mesyac-26
Довідка: +380 (68) 525 90 09.



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Теги: вистава, Промінь
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