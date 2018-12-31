Їхав на заборонений знак, а потім вдавав пішохода: оскандалився ще один депутат Луцькради

Депутат міськради у Луцьку їздив смугою для маршрутних транспортних засобів, припаркувався у недозволеному місці, вдавав із себе пішохода і заперечував, що керував авто. Патрульні спіймали його на цих порушеннях учора, 21 лютого.Про це повідомляє патрульна-поліції Волині у Telegram.Інспекторка патрульної поліції Волинірозповідає, що разом з напарником частенько бачили цей автомобіль на вулиці Винниченка, припаркований у недозволеному місці, однак не могли застати водія. І те, що він зупинявся саме там, свідчило про ще одне порушення – що проїхав смугою, призначеного для громадського транспорту.Учора ж, 21 лютого, патрульні вирішили почекати, коли водій зупиниться, аби притягнути його до заслуженої адміністративної відповідальності. Момент зупинки та виходу водія зафіксовано на відеореєстраторі.Але, на подив патрульних, водій не став погоджуватись з правопорушенням, навпаки, заперечував, що щойно керував, всіляко хотів уникнути відповідальності, плутався у словах.Врешті, після тривалого спілкування, на нього винесли постанову, якою передбачено накладення штрафу в сумі 510 гривень.Зауважимо, що з власних джерелстало відомо, що порушник - депутат Луцькради(фракція "Свобода"). Додамо, що порушення депутат здійснив на білому бусі. Саме такий (автомобіль Opel Vivaro) є у декларації депутата.Нагадаємо, сьогодні, 22 лютого, скандально відомий у Луцьку депутат Євген Ткачукінспектору управління Держпраці в області за те ненакладення штрафу за неоформлених на його фірмі працівників.