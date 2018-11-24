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Військові волинської бригади перемогли на змаганнях з гирьового спорту. ФОТО

Військові волинської бригади перемогли на змаганнях з гирьового спорту. ФОТО
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади тріумфували час змагань на першість оперативного командування «Захід» із гирьового спорту.

Про це повідомили у прес-службі волинської бригади.

Із міста Мукачеве, де проходив турнір, спортсмени повернулися з тріумфом. Старший солдат Світлана Лавренюк посіла І місце на змаганнях, піднявши гирю в ривку аж 82 рази, з легкістю обійшовши 6 суперниць, виконавши 3-ий дорослий розряд для жінок, і впритул наблизившись до здобуття звання кандидата в майстри спорту.

Солдат Аміран Хорава у своїй ваговій категорій, понад 95 кг, 24 рази піднявши гирю в поштовху і 41 в ривку, здобув ІІ місце серед учасників турніру, для абсолютної перемоги йому не вистачило лише півбалу.

А солдат Марія Разумова, піднявши гирю в ривку 32 рази, стала бронзовою призеркою змагань серед жінок.

"Готував наших переможців до змагань інструктор із фізичної підготовки та спорту нашої 14 омбр старший сержант Максим Омельян, який доклав максимум зусиль під час підготовки. На наших чемпіонів, якими ми надзвичайно пишаємося, чекають змагання з гирьового сорту у складі збірної оперативного командування «Захід», без сумніву, збірної-переможниці, на першість Сухопутних військ Збройних Сил України. Тож тримаємо кулаки за своїх! Вперед-вперед!" - йдеться у повідомленні.

Військові волинської бригади перемогли на змаганнях з гирьового спорту. ФОТО
Військові волинської бригади перемогли на змаганнях з гирьового спорту. ФОТО
Військові волинської бригади перемогли на змаганнях з гирьового спорту. ФОТО
Військові волинської бригади перемогли на змаганнях з гирьового спорту. ФОТО
Військові волинської бригади перемогли на змаганнях з гирьового спорту. ФОТО

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Теги: 14 ОМБр, спорт, змагання
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