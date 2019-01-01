Особливості Play Hall у луцькому «Промені»*

«Play Hall» – ігрова зона, яка знаходиться у розважальному центрі «Промінь».Там ви знайдете сучасні, топові ігри такі як: «Key master» – це сучасна кран-машина, в якій є змога виграти топові та круті подарунки.У «Aliens Armageddon» можна спробувати захистити Землю від вторгнення позаземних жителів. А якщо хтось захотів потрапити в «Світ Юрського періоду», то мерщій біжи та грай в автомат, який користується шаленою популярністю серед відвідувачів - це «Jurassic Park». Якщо ти мріяв стати славнозвісний Бетменом, тоді заряджай бетмобіль, і розпочинай свою боротьбу проти нічних злодіїв Готему!