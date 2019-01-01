вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Особливості Play Hall у луцькому «Промені»*

Особливості Play Hall у луцькому «Промені»*
«Play Hall» – ігрова зона, яка знаходиться у розважальному центрі «Промінь».

Там ви знайдете сучасні, топові ігри такі як: «Key master» – це сучасна кран-машина, в якій є змога виграти топові та круті подарунки.

У «Aliens Armageddon» можна спробувати захистити Землю від вторгнення позаземних жителів. А якщо хтось захотів потрапити в «Світ Юрського періоду», то мерщій біжи та грай в автомат, який користується шаленою популярністю серед відвідувачів - це «Jurassic Park». Якщо ти мріяв стати славнозвісний Бетменом, тоді заряджай бетмобіль, і розпочинай свою боротьбу проти нічних злодіїв Готему!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Play Hall, Промінь, гра
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Особливості Play Hall у луцькому «Промені»*
Сьогодні, 16:04
Їхав на заборонений знак, а потім вдавав пішохода: оскандалився ще один депутат Луцькради
Сьогодні, 15:58
Волинянину, який хотів перевезти до Білорусі гранати, дали 4 роки тюрми
Сьогодні, 15:43
Дівчинка, мама якої загинула у страшній аварії під Луцьком, втратила пам'ять
Сьогодні, 15:29
Скандальний депутат Луцькради хотів відкупитися від перевірок на фірмі за 1100 доларів
Сьогодні, 15:18
Схожі новини
У «Промені» відбудеться «Жіночий квартал»* У «Промені» відбудеться «Жіночий квартал»*
21 лютий, 20:11
«Смугастий носоріг» – наймиліше місце у луцькому «Промені»* «Смугастий носоріг» – наймиліше місце у луцькому «Промені»*
21 лютий, 18:14
У «Промені» розігрують місячний абонемент в кіно* У «Промені» розігрують місячний абонемент в кіно*
20 лютий, 19:45
У «Промені» виступить Ассія Ахат* У «Промені» виступить Ассія Ахат*
19 лютий, 19:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Особливості Play Hall у луцькому «Промені»*
Сьогодні, 16:04
 0
Їхав на заборонений знак, а потім вдавав пішохода: оскандалився ще один депутат Луцькради
Сьогодні, 15:58
 0
Волинянину, який хотів перевезти до Білорусі гранати, дали 4 роки тюрми
Сьогодні, 15:43
 0
Дівчинка, мама якої загинула у страшній аварії під Луцьком, втратила пам'ять
Сьогодні, 15:29
 0
Скандальний депутат Луцькради хотів відкупитися від перевірок на фірмі за 1100 доларів
Сьогодні, 15:18
 0
Медіа
відео
1/8