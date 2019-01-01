Особливості Play Hall у луцькому «Промені»*
Сьогодні, 16:04
«Play Hall» – ігрова зона, яка знаходиться у розважальному центрі «Промінь».
Там ви знайдете сучасні, топові ігри такі як: «Key master» – це сучасна кран-машина, в якій є змога виграти топові та круті подарунки.
У «Aliens Armageddon» можна спробувати захистити Землю від вторгнення позаземних жителів. А якщо хтось захотів потрапити в «Світ Юрського періоду», то мерщій біжи та грай в автомат, який користується шаленою популярністю серед відвідувачів - це «Jurassic Park». Якщо ти мріяв стати славнозвісний Бетменом, тоді заряджай бетмобіль, і розпочинай свою боротьбу проти нічних злодіїв Готему!
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Там ви знайдете сучасні, топові ігри такі як: «Key master» – це сучасна кран-машина, в якій є змога виграти топові та круті подарунки.
У «Aliens Armageddon» можна спробувати захистити Землю від вторгнення позаземних жителів. А якщо хтось захотів потрапити в «Світ Юрського періоду», то мерщій біжи та грай в автомат, який користується шаленою популярністю серед відвідувачів - це «Jurassic Park». Якщо ти мріяв стати славнозвісний Бетменом, тоді заряджай бетмобіль, і розпочинай свою боротьбу проти нічних злодіїв Готему!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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