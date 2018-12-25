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У волинянина під час обшуку знайшли пістолет

У волинянина під час обшуку знайшли пістолет
Поліція вилучила у 37-річного жителя райцентру Ківерці пістолет та 25 набоїв.

Пістолет та набої поліцейські виявили під час санкціонованого обшуку за місцем проживання волинянина, - інформує ГУНП у Волинсьій області.

Зброю та боєприпаси вилучили і направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.



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Теги: поліція, пістолет
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