У волинянина під час обшуку знайшли пістолет
Сьогодні, 16:26
Поліція вилучила у 37-річного жителя райцентру Ківерці пістолет та 25 набоїв.
Пістолет та набої поліцейські виявили під час санкціонованого обшуку за місцем проживання волинянина, - інформує ГУНП у Волинсьій області.
Зброю та боєприпаси вилучили і направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
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Пістолет та набої поліцейські виявили під час санкціонованого обшуку за місцем проживання волинянина, - інформує ГУНП у Волинсьій області.
Зброю та боєприпаси вилучили і направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
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