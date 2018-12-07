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Скільки волинських сімей отримали субсидії у січні

Скільки волинських сімей отримали субсидії у січні
Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у січні отримували 83,4 тис. домогосподарств Волині (24,8% від загальної кількості домогосподарств області).

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство становив 1366,4 грн (у січні 2018р. – 1673,7 грн), - повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.

За субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 7,0 тис. домогосподарств (на 17,6% менше, ніж у січні 2018р.), з них 56,8% проживають у міських поселеннях, 43,2% – у сільській місцевості.

Призначено субсидії 10,9 тис. домогосподарств (враховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм було тільки у 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995р. № 848), з них у міських поселеннях – 7,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 3,8 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2018р. кількість таких домогосподарств збільшилась в 2,8 раза.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні становила 14,9 млн.грн (у січні 2018р. – 6,6 млн.грн), з якої у міських поселеннях – 9,4 млн.грн, у сільській місцевості – 5,5 млн.грн.

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Теги: субсидії, статистика, гроші
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