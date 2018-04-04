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Волинська біатлоністка виборола «бронзу» на чемпіонаті світу

Волинська біатлоністка виборола «бронзу» на чемпіонаті світу
Заслужений майстер спорту України з лижних гонок Юлія Батенкова-Бауман виборола «бронзову» медаль на чемпіонаті світу з зимових видів спорту.

Нагадаємо, він розпочався у Канаді, місто Прінс-Джордж, 8 лютого 2019 року та триватиме до 26 числа цього ж місяця, - інформує Волинська обласна державна адміністрація.

Цього разу волинянка отримала перемогу в змаганнях з біатлону на дистанції 12,5 км. Кількома днями раніше Юлія отримала «срібну» медаль у цьому ж виді спорту на дистанції 10 км. Окрім того, ще одна мешканка області – Богдана Конашук стала «бронзовим» призером у лижних перегонах в спринті на дистанції 1,5 км та виконала норматив майстра спорту України міжнародного класу.

Загалом Юлія Батенкова-Бауман з 2004 року займається лижними гонками та біатлоном. Брала участь у чотирьох зимових Паралімпійських іграх, які відбулися в Італії, 2006 рік, Канаді, 2010 рік, Росії, 2014 рік та Південній Кореї, 2018 рік. На цих іграх спортсменка виборола 1 золоту, 8 срібних і 5 бронзових нагород у змаганнях з біатлону та лижних гонок.

Разом із тим, волинянка є заслуженим майстром спорту України з лижних гонок (2010 р.), майстром спорту України міжнародного класу з біатлону (2005 р.) серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Також її нагороджено орденами княгині Ольги ІІІ, ІІ, І ступенів.



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Теги: спорт, Юлія Батенкова-Бауман
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