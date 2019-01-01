За пільговий період волинські сервісні центри МВС зареєстрували понад 16 тисяч авто

16 517 авто, везених з-за кордону, зареєстрували в сервісних центрах МВС Волині за пільговий період розмитнення.Про це розповів начальник Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області, - зазначили у прес-службі установи."Кількість клієнтів, які користалися послугою реєстрації, за цей час зросла рази, тому, аби обслужити всіх охочих, ми запроваджували додаткові робочі дні замість вихідних, а також збільшували кількість адміністраторів, які реєструють транспортні засоби. Дякуємо відвідувачам за розуміння і журналістам за об`єктивне, завжди оперативне висвітлення інформації під час цього періоду", - зазначив Малашко.З вищезазначених 16 517 авто, ввезених з-за кордону, і зареєстрованих за 25 листопада 2018 року-22 лютого 2019 року:7 943 авто - зареєстровано в сервісному центрі МВС Луцька;4 795 - у сервісному центрі МВС Ковеля;2 840 - у сервісному центрі МВС Нововолинська;939 - у сервісному центрі МВС Каменя-Каширського."Оскільки період пільгового розмитнення авто закінчився, з 23 лютого сервісні центри МВС Волинської області повертаються до звичного режиму роботи. Радо чекаємо вас, як завжди, з вівторка по суботу. Зауважимо, що не потрібно поспішати реєструвати авто відразу після митного оформлення. Ми надамо послугу навіть через день або тиждень", - йдеться у повідомленні.