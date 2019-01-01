Як під Луцьком будували аеропорт. АРХІВНІ ФОТО





Їх у спільноті "Збережемо древній Луцьк" опублікувала організація волинських авіалюбителів ОВАЛ.



Так, на знімках видно, як будувався термінал і командно-диспетчерський пункт нині закинутого цивільного аеропорту "Луцьк - Крупа".



"Фотографії з особистого архіву ветерана Цивільного Повітряного Флоту, льотчика Луцької авіаційної ескадрильї 91-го льотного загону Українського управління цивільної авіації Михаїла Гепнера, зроблені в 1985 році", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з'явилися архівні світлини з будівництва цивільного аеропорту у селі Крупа, що поблизу Луцька.Їх у спільноті "Збережемо древній Луцьк" опублікувала організація волинських авіалюбителів ОВАЛ.Так, на знімках видно, як будувався термінал і командно-диспетчерський пункт нині закинутого цивільного аеропорту "Луцьк - Крупа"."Фотографії з особистого архіву ветерана Цивільного Повітряного Флоту, льотчика Луцької авіаційної ескадрильї 91-го льотного загону Українського управління цивільної авіації Михаїла Гепнера, зроблені в 1985 році", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію