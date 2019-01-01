Як під Луцьком будували аеропорт. АРХІВНІ ФОТО
Сьогодні, 17:56
У мережі з'явилися архівні світлини з будівництва цивільного аеропорту у селі Крупа, що поблизу Луцька.
Їх у спільноті "Збережемо древній Луцьк" опублікувала організація волинських авіалюбителів ОВАЛ.
Так, на знімках видно, як будувався термінал і командно-диспетчерський пункт нині закинутого цивільного аеропорту "Луцьк - Крупа".
"Фотографії з особистого архіву ветерана Цивільного Повітряного Флоту, льотчика Луцької авіаційної ескадрильї 91-го льотного загону Українського управління цивільної авіації Михаїла Гепнера, зроблені в 1985 році", - йдеться у повідомленні.
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Їх у спільноті "Збережемо древній Луцьк" опублікувала організація волинських авіалюбителів ОВАЛ.
Так, на знімках видно, як будувався термінал і командно-диспетчерський пункт нині закинутого цивільного аеропорту "Луцьк - Крупа".
"Фотографії з особистого архіву ветерана Цивільного Повітряного Флоту, льотчика Луцької авіаційної ескадрильї 91-го льотного загону Українського управління цивільної авіації Михаїла Гепнера, зроблені в 1985 році", - йдеться у повідомленні.
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