Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 23 і 24 лютого





У суботу і в неділю в Луцьку, Любешеві, Маневичах, Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі опадів не передбачається.



Температура повітря вночі від -8 до -3 градусів, удень до -1…+3. Вітер північно-західний, північно-східний, північний і західний, 1-6 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.У суботу і в неділю в Луцьку, Любешеві, Маневичах, Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі опадів не передбачається.Температура повітря вночі від -8 до -3 градусів, удень до -1…+3. Вітер північно-західний, північно-східний, північний і західний, 1-6 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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