Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 23 і 24 лютого
Сьогодні, 20:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.
У суботу і в неділю в Луцьку, Любешеві, Маневичах, Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі від -8 до -3 градусів, удень до -1…+3. Вітер північно-західний, північно-східний, північний і західний, 1-6 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
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У суботу і в неділю в Луцьку, Любешеві, Маневичах, Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі від -8 до -3 градусів, удень до -1…+3. Вітер північно-західний, північно-східний, північний і західний, 1-6 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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