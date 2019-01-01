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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 23 і 24 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 23 і 24 лютого
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу і в неділю в Луцьку, Любешеві, Маневичах, Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі опадів не передбачається.

Температура повітря вночі від -8 до -3 градусів, удень до -1…+3. Вітер північно-західний, північно-східний, північний і західний, 1-6 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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Теги: погода, прогноз
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