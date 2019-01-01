У «Промені» відбулася презентація виставки Павла Варварика*

22 лютого о 17:00 в арт-просторі «Коридор», що на 3-му поверсі, відбулась презентація виставки Павла Варварика – «Кольорова емоція».Стиль, у якому пише художник, називається «емоційний романтизм» або «ретро-романтизм».«В основному я пишу тільки свої авторські картини, яких вже були написано не один десяток за цей час. Головним моїм критерієм творчості є те, що картина художника повинна нести емоції, змушувати людину зупинятися біля картини, торкатися певних струн душі. Якщо це відбудеться, то мета досягається, тому що глядач може пробачити недосконалість техніки, але він не пробачить, якщо картина «мертва». Зображення і сюжети, які є в моїх картинах, це люди і те, що пов'язано з людським життям, з ситуаціями, які відбуваються в нашому повсякденному житті. Ну, окремо можна виділити образ жінки, образ красивої сучасної жінки. Тому що я, як художник і як людина, вважаю, що цей образ завжди надихав художників на роботу, це те, що дає сили, приваблює і закохує художників протягом багатьох століть.Часто жіночі образи написані від реальних людей, від реальних жінок, але буває, що це просто політ фантазії, і будь-який уявний образ, що з'явився в моїй голові. Але вкрай важливо щоб картина, історія, несли емоцію, яку я вкладаю в цей образ» – розповідає художник.Виставку можна переглянути у будь-який час на 3-му поверсі РЦ «Промінь». Вхід вільний.