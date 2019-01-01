У Жидичині прихильники УПЦ МП погрожують «повирізати усім печінки»





Як повідомила голова ревізійної комісії, місцевий краєзнавець Іраїда Майданець, наразі комісія перевіряє і описує матеріальні цінності, - пише



Нагадаємо, на зборах релігійної громади у Жидичині 17 лютого місцеві мешканці



Близько 16:00 до храму прийшло майже дві сотні членів релійної громади. Вони стоять під храмом, не заходячи в нього, доки ревізійна комісія не закінчить роботу. Співають релігійних пісень.



Перед тим ініціативна громада завітала до хати місцевого священика УПЦ МП Володимира Гелети з вимогою віддати ключі від храму. Той відмовився це робити.



Як розповів «Першому» мешканець села Валерій Шевчук, до храму також прийшло до 40 жидичинців, прихильників УПЦ Московського патріархату.



«Вони намагалися перешкодити праву ревізійної комісії зайти у храм», - розповів Валерій Шевчук, який головував на зборах релігійної громади в минулу неділю.



Також, як розповіла місцева мешканка Ольга Бондарук, з боку прихильників УПЦ МП звучали образи і реальні погрози.



«Замки вони ріжуть! Я їм усім завтра печінки повирізаю!» – кричав мій односельчанин Вітя Дужич», – розповіла Ольга Бондарук.



Також, стверджують мешканці села, до храму під’їхало близько півсотні немісцевих прихильників УПЦ МП. Між ними було близько 10 священиків УПЦ МП. Вони намагаються перешкодити роботі ревізійної комісії і хочуть увірватися у храм.



Члени релігійної громади села Жидичин заявляють, що ситуація напружена і закликають усіх односельчан «не піддаватися на провокації немісцевих прихильників УПЦ Московського патріархату».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Жидичин представники ревізійної комісії, утвореної рішенням зборів релігійної громади, у супроводі поліції зайшли у місцеву Свято-Миколаївську церкву.Як повідомила голова ревізійної комісії, місцевий краєзнавець, наразі комісія перевіряє і описує матеріальні цінності, - пише "Перший" Нагадаємо, на зборах релігійної громади у Жидичині 17 лютого місцеві мешканці проголосували за перехід сільського храму до Православної церкви України Близько 16:00 до храму прийшло майже дві сотні членів релійної громади. Вони стоять під храмом, не заходячи в нього, доки ревізійна комісія не закінчить роботу. Співають релігійних пісень.Перед тим ініціативна громада завітала до хати місцевого священика УПЦ МПз вимогою віддати ключі від храму. Той відмовився це робити.Як розповів «Першому» мешканець села, до храму також прийшло до 40 жидичинців, прихильників УПЦ Московського патріархату.«Вони намагалися перешкодити праву ревізійної комісії зайти у храм», - розповів Валерій Шевчук, який головував на зборах релігійної громади в минулу неділю.Також, як розповіла місцева мешканка, з боку прихильників УПЦ МП звучали образи і реальні погрози.«Замки вони ріжуть! Я їм усім завтра печінки повирізаю!» – кричав мій односельчанин», – розповіла Ольга Бондарук.Також, стверджують мешканці села, до храму під’їхало близько півсотні немісцевих прихильників УПЦ МП. Між ними було близько 10 священиків УПЦ МП. Вони намагаються перешкодити роботі ревізійної комісії і хочуть увірватися у храм.Члени релігійної громади села Жидичин заявляють, що ситуація напружена і закликають усіх односельчан «не піддаватися на провокації немісцевих прихильників УПЦ Московського патріархату».

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