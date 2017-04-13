вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За 3 місяці 22 крадіжки: у луцьких маршрутках «промишляв» кишеньковий злодій

За 3 місяці 22 крадіжки: у луцьких маршрутках «промишляв» кишеньковий злодій
Чоловік, який у луцьких маршрутках обікрав 22 людини, постав перед судом. Зловмиснику дали 2 роки іспитового терміну.

Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду.

Слідство встановило, що зловмисник скоїв 22 крадіжки за три місяці. В основному злодій “полював” на гаманці та мобільні телефони.

Загальна сума збитків, які злочинець завдав потерпілим — більше 105 тисяч гривень.

Оскільки в ході слідства, обвинувачений відшкодував потерпілим усі завдані збитки, то суддя Луцького міськрайонного суду призначив йому покарання у виді 3 років тюрми, проте з іспитовим терміном в 2 роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, суд, злодій, маршрутка, гаманець, телефон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали, як волинські волонтери відгодовують майже сотню врятованих кажанів. ВІДЕО
Сьогодні, 21:34
За 3 місяці 22 крадіжки: у луцьких маршрутках «промишляв» кишеньковий злодій
Сьогодні, 21:12
У «Промені» відбулася презентація виставки Павла Варварика*
Сьогодні, 20:46
У Жидичині прихильники УПЦ МП погрожують «повирізати усім печінки»
Сьогодні, 20:30
У Мінсоцполітики анонсували ще одне збільшення пенсій
Сьогодні, 20:10
Схожі новини
Світ не без добрих людей: у Луцьку водій маршрутки віддав дитині загублений телефон Світ не без добрих людей: у Луцьку водій маршрутки віддав дитині загублений телефон
24 січень, 17:24
«Мажорні» злодії в Луцьку накралися на мільйон «Мажорні» злодії в Луцьку накралися на мільйон
13 квітень, 2017, 13:23
Неперебірливі злодії виносили з осель лучан все, що могли Неперебірливі злодії виносили з осель лучан все, що могли
04 січень, 2017, 11:26
Волинянин, який уже має 12 судимостей – знову сяде за ґрати Волинянин, який уже має 12 судимостей – знову сяде за ґрати
19 лютий, 23:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, як волинські волонтери відгодовують майже сотню врятованих кажанів. ВІДЕО
Сьогодні, 21:34
 0
За 3 місяці 22 крадіжки: у луцьких маршрутках «промишляв» кишеньковий злодій
Сьогодні, 21:12
 0
У «Промені» відбулася презентація виставки Павла Варварика*
Сьогодні, 20:46
 0
У Жидичині прихильники УПЦ МП погрожують «повирізати усім печінки»
Сьогодні, 20:30
 0
У Мінсоцполітики анонсували ще одне збільшення пенсій
Сьогодні, 20:10
 0
Медіа
відео
1/8