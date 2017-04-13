За 3 місяці 22 крадіжки: у луцьких маршрутках «промишляв» кишеньковий злодій

Чоловік, який у луцьких маршрутках обікрав 22 людини, постав перед судом. Зловмиснику дали 2 роки іспитового терміну.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду.Слідство встановило, що зловмисник скоїв 22 крадіжки за три місяці. В основному злодій “полював” на гаманці та мобільні телефони.Загальна сума збитків, які злочинець завдав потерпілим — більше 105 тисяч гривень.Оскільки в ході слідства, обвинувачений відшкодував потерпілим усі завдані збитки, то суддя Луцького міськрайонного суду призначив йому покарання у виді 3 років тюрми, проте з іспитовим терміном в 2 роки.