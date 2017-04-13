За 3 місяці 22 крадіжки: у луцьких маршрутках «промишляв» кишеньковий злодій
Сьогодні, 21:12
Чоловік, який у луцьких маршрутках обікрав 22 людини, постав перед судом. Зловмиснику дали 2 роки іспитового терміну.
Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду.
Слідство встановило, що зловмисник скоїв 22 крадіжки за три місяці. В основному злодій “полював” на гаманці та мобільні телефони.
Загальна сума збитків, які злочинець завдав потерпілим — більше 105 тисяч гривень.
Оскільки в ході слідства, обвинувачений відшкодував потерпілим усі завдані збитки, то суддя Луцького міськрайонного суду призначив йому покарання у виді 3 років тюрми, проте з іспитовим терміном в 2 роки.
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Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду.
Слідство встановило, що зловмисник скоїв 22 крадіжки за три місяці. В основному злодій “полював” на гаманці та мобільні телефони.
Загальна сума збитків, які злочинець завдав потерпілим — більше 105 тисяч гривень.
Оскільки в ході слідства, обвинувачений відшкодував потерпілим усі завдані збитки, то суддя Луцького міськрайонного суду призначив йому покарання у виді 3 років тюрми, проте з іспитовим терміном в 2 роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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