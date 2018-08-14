Минулоріч 165 волинян отримали з держбюджету позики на будівництво





Інформує прес-служба



За словами директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрія Горбенка, головне завдання Програми – спрямувати кошти на кредитування забудовників в населених пунктах області шляхом будівництва, добудови та придбання житла з подальшою його реконструкцією. Окрім того, енергозабезпечення помешкань, що сприятиме покращенню соціально-побутових умов населення.



До слова, програма «Власний дім» функціонує на умовах співфінансування з бюджетів усіх рівнів. Зокрема, на виконання заходів програми у 2018 році спрямовано 12,497 млн грн, в тому числі з:



державного бюджету – 1 млн 665 тис. грн;

обласного – 7 млн 240 тис. грн;

районних – 3 млн 262 тис. грн,

ОТГ – 330 тис. грн.



– У 2018 році на Волині позики отримали 165 забудовників. Позитивом є те, що у фінансування включилися чотири об’єднані територіальні громади області, а саме: Зимнівська, Прилісненська, Боратинська та Дубечненська, – зазначив Юрій Мефодійович.



Отож, за рахунок коштів бюджетів всіх рівнів було збудовано 26 житлових будинків загальною площею 3040 м2, придбано 15 житлових будинків площею 960 м2, реконструйовано 29 будинків, підключено до інженерних мереж 26 оселі.



На поліпшення житлових умов 35 сім’ям військовослужбовцям, які брали участь в бойових діях в зоні антитерористичної операції, надані позики в обсязі 3 млн 484 тис. гривень та двом внутрішньо переміщеним особам (Рожищенський та Любешівський райони) на суму 100 тис. грн.



Слід додати, що відповідно до рішення обласної ради від 8 лютого 2018 року № 18/15, Регіональна комплексна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» у Волинській області продовжена до 2020 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1999 року в області діє Регіональна комплексна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім». Відповідна програма є дієвим механізмом для покращення соціально-побутових умов життя сільського населення. Так, минулоріч 165 волинських забудовників отримали майже 12,5 млн грн.Інформує прес-служба Волинської облдержадміністрації За словами директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, головне завдання Програми – спрямувати кошти на кредитування забудовників в населених пунктах області шляхом будівництва, добудови та придбання житла з подальшою його реконструкцією. Окрім того, енергозабезпечення помешкань, що сприятиме покращенню соціально-побутових умов населення.До слова, програма «Власний дім» функціонує на умовах співфінансування з бюджетів усіх рівнів. Зокрема, на виконання заходів програми у 2018 році спрямовано 12,497 млн грн, в тому числі з:державного бюджету – 1 млн 665 тис. грн;обласного – 7 млн 240 тис. грн;районних – 3 млн 262 тис. грн,ОТГ – 330 тис. грн.– У 2018 році на Волині позики отримали 165 забудовників. Позитивом є те, що у фінансування включилися чотири об’єднані територіальні громади області, а саме: Зимнівська, Прилісненська, Боратинська та Дубечненська, – зазначив Юрій Мефодійович.Отож, за рахунок коштів бюджетів всіх рівнів було збудовано 26 житлових будинків загальною площею 3040 м2, придбано 15 житлових будинків площею 960 м2, реконструйовано 29 будинків, підключено до інженерних мереж 26 оселі.На поліпшення житлових умов 35 сім’ям військовослужбовцям, які брали участь в бойових діях в зоні антитерористичної операції, надані позики в обсязі 3 млн 484 тис. гривень та двом внутрішньо переміщеним особам (Рожищенський та Любешівський райони) на суму 100 тис. грн.Слід додати, що відповідно до рішення обласної ради від 8 лютого 2018 року № 18/15, Регіональна комплексна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» у Волинській області продовжена до 2020 року.

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