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Єпископ з Волині зустрівся з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм

Єпископ з Волині зустрівся з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм
В п'ятницю, 22 лютого 2019 року Преосвященний Матфей єпископ Володимир-Волинський і Турійський перебував з робочою поїздкою у м. Києві.

Про це повідомляє Володимир-Волинська єпархія ПЦУ.

Під час візиту владика Матфей зустрівся з Предстоятелем церкви Блаженнійшим Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.

З архієреєм були присутні: секретар єпархіального управління прот. Юрій Зінчук, голова паломницького відділу диякон Тарас Процюк та член єпархіальної ради Віталій Леонідович Савлук.

Під час зустрічі владика Матфей особисто привітав Предстоятеля церкви Митрополита Епіфанія з інтронізацією та зі 40- річчям з дня його народження.

Також були обговоренні інші питання стосовно розбудови Православної Церкви України.

Після зустрічі архієрей разом з представниками єпархії поклонились святиням Свято-Михайлівського золотоверхого монастиря.

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Теги: єпископ Матфей, Епіфаній, ПЦУ, предстоятель
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