Єпископ з Волині зустрівся з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм

Матфей єпископ Володимир-Волинський і Турійський перебував з робочою поїздкою у м. Києві.



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Під час візиту владика Матфей зустрівся з Предстоятелем церкви Блаженнійшим Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.



З архієреєм були присутні: секретар єпархіального управління прот. Юрій Зінчук, голова паломницького відділу диякон Тарас Процюк та член єпархіальної ради Віталій Леонідович Савлук.



Під час зустрічі владика Матфей особисто привітав Предстоятеля церкви Митрополита Епіфанія з інтронізацією та зі 40- річчям з дня його народження.



Також були обговоренні інші питання стосовно розбудови Православної Церкви України.



Після зустрічі архієрей разом з представниками єпархії поклонились святиням Свято-Михайлівського золотоверхого монастиря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В п'ятницю, 22 лютого 2019 року Преосвященнийєпископ Володимир-Волинський і Турійський перебував з робочою поїздкою у м. Києві.Про це повідомляє Володимир-Волинська єпархія ПЦУ.Під час візиту владика Матфей зустрівся з Предстоятелем церкви Блаженнійшим Митрополитом Київським і всієї УкраїниЗ архієреєм були присутні: секретар єпархіального управління прот., голова паломницького відділу дияконта член єпархіальної радиПід час зустрічі владика Матфей особисто привітав Предстоятеля церкви Митрополита Епіфанія з інтронізацією та зі 40- річчям з дня його народження.Також були обговоренні інші питання стосовно розбудови Православної Церкви України.Після зустрічі архієрей разом з представниками єпархії поклонились святиням Свято-Михайлівського золотоверхого монастиря.

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