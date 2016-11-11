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Водій знепритомнів за кермом: тролейбус з пасажирами ледь не впав з мосту

Водій знепритомнів за кермом: тролейбус з пасажирами ледь не впав з мосту
Близько 13.10 у Дніпрі тролейбус № 20 з пасажирами ледь не впав з мосту. Водій транспортного засобу втратив свідомість під час руху, пише Інформатор.

За інформацією видання, тролейбус їхав по проспекту Мануйловскому в бік вулиці Бердянській.

Водій знепритомнів під час заїзду на міст. Безконтрольно транспорт почав котитися вниз з моста. В салоні виникла паніка, так як пасажири не могли зрозуміти, чому водій здає назад.

Від падіння тролейбус врятували бетонні огорожі.

Кондуктор бачила, що водій без свідомості лежав на кермі, але запанікувала і через це довго не могла відкрити двері в кабіну.

На місце викликали швидку допомогу. Медики почали робити водієві штучну вентиляцію легенів.

Ніхто з пасажирів не постраждав.


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Теги: Дніпро, тролейбус, міст, водій знепритомнів
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