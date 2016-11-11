Водій знепритомнів за кермом: тролейбус з пасажирами ледь не впав з мосту





За інформацією видання, тролейбус їхав по проспекту Мануйловскому в бік вулиці Бердянській.



Водій знепритомнів під час заїзду на міст. Безконтрольно транспорт почав котитися вниз з моста. В салоні виникла паніка, так як пасажири не могли зрозуміти, чому водій здає назад.



Від падіння тролейбус врятували бетонні огорожі.



Кондуктор бачила, що водій без свідомості лежав на кермі, але запанікувала і через це довго не могла відкрити двері в кабіну.



На місце викликали швидку допомогу. Медики почали робити водієві штучну вентиляцію легенів.



Ніхто з пасажирів не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 13.10 у Дніпрі тролейбус № 20 з пасажирами ледь не впав з мосту. Водій транспортного засобу втратив свідомість під час руху, пише Інформатор За інформацією видання, тролейбус їхав по проспекту Мануйловскому в бік вулиці Бердянській.Водій знепритомнів під час заїзду на міст. Безконтрольно транспорт почав котитися вниз з моста. В салоні виникла паніка, так як пасажири не могли зрозуміти, чому водій здає назад.Від падіння тролейбус врятували бетонні огорожі.Кондуктор бачила, що водій без свідомості лежав на кермі, але запанікувала і через це довго не могла відкрити двері в кабіну.На місце викликали швидку допомогу. Медики почали робити водієві штучну вентиляцію легенів.Ніхто з пасажирів не постраждав.

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