Водій знепритомнів за кермом: тролейбус з пасажирами ледь не впав з мосту
Сьогодні, 23:48
Близько 13.10 у Дніпрі тролейбус № 20 з пасажирами ледь не впав з мосту. Водій транспортного засобу втратив свідомість під час руху, пише Інформатор.
За інформацією видання, тролейбус їхав по проспекту Мануйловскому в бік вулиці Бердянській.
Водій знепритомнів під час заїзду на міст. Безконтрольно транспорт почав котитися вниз з моста. В салоні виникла паніка, так як пасажири не могли зрозуміти, чому водій здає назад.
Від падіння тролейбус врятували бетонні огорожі.
Кондуктор бачила, що водій без свідомості лежав на кермі, але запанікувала і через це довго не могла відкрити двері в кабіну.
На місце викликали швидку допомогу. Медики почали робити водієві штучну вентиляцію легенів.
Ніхто з пасажирів не постраждав.
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За інформацією видання, тролейбус їхав по проспекту Мануйловскому в бік вулиці Бердянській.
Водій знепритомнів під час заїзду на міст. Безконтрольно транспорт почав котитися вниз з моста. В салоні виникла паніка, так як пасажири не могли зрозуміти, чому водій здає назад.
Від падіння тролейбус врятували бетонні огорожі.
Кондуктор бачила, що водій без свідомості лежав на кермі, але запанікувала і через це довго не могла відкрити двері в кабіну.
На місце викликали швидку допомогу. Медики почали робити водієві штучну вентиляцію легенів.
Ніхто з пасажирів не постраждав.
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