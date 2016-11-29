Внаслідок жахливої аварії на Рівненщині загинуло троє людей, 5-річна дівчинка – в реанімації. ВІДЕО





За кермом Porsche Cayenne перебувала 34-річна жителька Дніпра. Не впоравшись із керуванням, вона виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася з автомобілем Daewoo Sens, - повідомляє



Внаслідок аварії 55-річний водій легковика та його 53-річна пасажирка, жителі села Голосковичі Львівської області, загинули на місці.



Ще одна пасажирка, їхня 30-річна односельчанка, згодом померла у лікарні.



Тіла загиблих із салону авто деблокували бійці ДСНС.



Окрім того, у салоні перебувала ще й 5-річна дівчинка. Її без свідомості госпіталізували у реанімаційне відділення Рівненської центральної міської лікарні.



У той час водій та пасажир позашляховика не постраждали. Відповідно до медичного освідування, кермувальниця Porsche була тверезою.



У поліції розпочали досудове розслідування. Вирішується питання про затримання 34-річної жінки. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Смертельна автопригода сталася сьогодні о 10:18 на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Грушвиця Друга Рівненського району.За кермом Porsche Cayenne перебувала 34-річна жителька Дніпра. Не впоравшись із керуванням, вона виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася з автомобілем Daewoo Sens, - повідомляє РадіоТрек Внаслідок аварії 55-річний водій легковика та його 53-річна пасажирка, жителі села Голосковичі Львівської області, загинули на місці.Ще одна пасажирка, їхня 30-річна односельчанка, згодом померла у лікарні.Тіла загиблих із салону авто деблокували бійці ДСНС.Окрім того, у салоні перебувала ще й 5-річна дівчинка. Її без свідомості госпіталізували у реанімаційне відділення Рівненської центральної міської лікарні.У той час водій та пасажир позашляховика не постраждали. Відповідно до медичного освідування, кермувальниця Porsche була тверезою.У поліції розпочали досудове розслідування. Вирішується питання про затримання 34-річної жінки. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

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