Внаслідок жахливої аварії на Рівненщині загинуло троє людей, 5-річна дівчинка – в реанімації. ВІДЕО
Сьогодні, 00:50
Смертельна автопригода сталася сьогодні о 10:18 на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Грушвиця Друга Рівненського району.
За кермом Porsche Cayenne перебувала 34-річна жителька Дніпра. Не впоравшись із керуванням, вона виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася з автомобілем Daewoo Sens, - повідомляє РадіоТрек.
Внаслідок аварії 55-річний водій легковика та його 53-річна пасажирка, жителі села Голосковичі Львівської області, загинули на місці.
Ще одна пасажирка, їхня 30-річна односельчанка, згодом померла у лікарні.
Тіла загиблих із салону авто деблокували бійці ДСНС.
Окрім того, у салоні перебувала ще й 5-річна дівчинка. Її без свідомості госпіталізували у реанімаційне відділення Рівненської центральної міської лікарні.
У той час водій та пасажир позашляховика не постраждали. Відповідно до медичного освідування, кермувальниця Porsche була тверезою.
У поліції розпочали досудове розслідування. Вирішується питання про затримання 34-річної жінки. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.
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За кермом Porsche Cayenne перебувала 34-річна жителька Дніпра. Не впоравшись із керуванням, вона виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася з автомобілем Daewoo Sens, - повідомляє РадіоТрек.
Внаслідок аварії 55-річний водій легковика та його 53-річна пасажирка, жителі села Голосковичі Львівської області, загинули на місці.
Ще одна пасажирка, їхня 30-річна односельчанка, згодом померла у лікарні.
Тіла загиблих із салону авто деблокували бійці ДСНС.
Окрім того, у салоні перебувала ще й 5-річна дівчинка. Її без свідомості госпіталізували у реанімаційне відділення Рівненської центральної міської лікарні.
У той час водій та пасажир позашляховика не постраждали. Відповідно до медичного освідування, кермувальниця Porsche була тверезою.
У поліції розпочали досудове розслідування. Вирішується питання про затримання 34-річної жінки. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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