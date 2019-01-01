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На Хмельниччині екс-даішник організував «бізнес» з виготовлення фальсифікованого алкоголю. ФОТО

На Хмельниччині екс-даішник організував «бізнес» з виготовлення фальсифікованого алкоголю. ФОТО
Група хмельничан налагодила виготовлення та розповсюдження у регіоні підакцизних товарів «власного» виробництва. Фальсифікована алкогольна продукція готувалася в повній антисанітарії, але приносила чималий прибуток.

До незаконного бізнесу виявився причетним і колишній співробітник правоохоронних органів, - йдеться на сторінці Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України у facebook.

Оперативники Хмельницького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили, що на території обласного центру та навколишніх районів діє група осіб, які збувають підакцизний товар «кустарного» виробництва. За матеріалами УДВБ НПУ слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС області, під процесуальним керівництвом прокуратури Хмельниччини, було розпочато кримінальне провадження за ст. 28 та ст.204 КК України.

Організатором стійкого угрупування виявився 42-річний мешканець обласного центру. Серед його спільників – 43-річний колишній співробітник УДАІ.

Змовники «бодяжили» фальсифікат за простим рецептом: вода, спирт, барвники та ароматизатори. Фасували у ПЕТ-пляшки і збували оптовими партіями та в роздріб.

Спільними діями працівників внутрішньої безпеки НПУ, УЗЕ у Хмельницькій області, слідчих ДФС, під керівництвом обласної прокуратури, проведено низку обшуків за місцем мешкання фігурантів, у їхніх автомобілях та у приміщеннях, де готувалася і зберігалася підробка.

Вилучено 2265 літрів рідини прозорого та коричневого кольору із запахом спирту у різних ємкостях на загальну суму понад півмільйона гривень, ароматизатори, барвники, 1 тисяча доларів США, понад 6 тисяч гривень, мобільні телефони та чорнові записи.

Наразі оголошено підозри основним учасникам групи, організатора затримано в порядку ст.208 КПК України. Подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу зловмисникам.

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Теги: алкоголь, фальсифікат, даішник, поліція, бізнес
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