Сварились через аліменти, а судять – за бійку: волинянин палицею побив колишню дружину

У селі Павлівка Іваничівського району чоловік побив колишню дружину через аліменти.Про це стало відомо з вироку Нововолинського міського суду.В червні 2018 року колишня дружина обвинуваченого попросила, аби він виплатив усю суму заборгованості по аліментах, що, вочевидь, дуже розізлило його і він пішов до неї з’ясовувати стосунки.До слова, чоловік був напідпитку. Спочатку люди просто сварились, а потім чоловік схопив палицю і кілька разів вдарив свою колишню.Як розповіла потерпіла жінка, один удар прийшовся їй у руку, від чого у неї випав телефон, а інший в лице.Налякана жінка тоді побігла до сусідки і попросила, аби та викликала “швидку”, адже їй зламали ніс.На суді сусідка потерпілої розповіла, що та прибігла до неї з синцем під оком та закривавленим носом.Зрештою, суддя Нововолинського міського суду призначив дебоширу покарання у виді 200 годин громадських робіт та зобов’язав сплатити колишній благовірній 5 000 гривень моральної шкоди.