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Сварились через аліменти, а судять – за бійку: волинянин палицею побив колишню дружину

Сварились через аліменти, а судять – за бійку: волинянин палицею побив колишню дружину
У селі Павлівка Іваничівського району чоловік побив колишню дружину через аліменти.

Про це стало відомо з вироку Нововолинського міського суду.

В червні 2018 року колишня дружина обвинуваченого попросила, аби він виплатив усю суму заборгованості по аліментах, що, вочевидь, дуже розізлило його і він пішов до неї з’ясовувати стосунки.

До слова, чоловік був напідпитку. Спочатку люди просто сварились, а потім чоловік схопив палицю і кілька разів вдарив свою колишню.

Як розповіла потерпіла жінка, один удар прийшовся їй у руку, від чого у неї випав телефон, а інший в лице.

Налякана жінка тоді побігла до сусідки і попросила, аби та викликала “швидку”, адже їй зламали ніс.

На суді сусідка потерпілої розповіла, що та прибігла до неї з синцем під оком та закривавленим носом.

Зрештою, суддя Нововолинського міського суду призначив дебоширу покарання у виді 200 годин громадських робіт та зобов’язав сплатити колишній благовірній 5 000 гривень моральної шкоди.

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Теги: ніс, палиця, суд, аліменти, бійка
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