Курс валют у Луцьку на 23 лютого
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.839, а продаж - 27.166.
Євро при купівлі становить - 30.359, при продажу - 30.865.
Курс російського рубля: купівля - 0.358, продаж - 0.423.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.778, продаж - 7.218.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На території Жидичинського монастиря підпалили хліви з худобою
Сьогодні, 09:44
23 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку на 23 лютого
Сьогодні, 09:00
На Волині чоловік зламав дідусю щелепу через розкидане сміття
Сьогодні, 08:22
Сварились через аліменти, а судять – за бійку: волинянин палицею побив колишню дружину
Сьогодні, 07:50