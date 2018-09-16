У Карпатах в горах загинули двоє туристів
Сьогодні, 10:10
У Карпатах в Івано-Франківській області загинули двоє туристів.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
22 лютого о 21.45 рятувальники отримали інформацію про групу туристів з восьми осіб, яка звернулася до пошуково-рятувального посту на горі Піп Іван. Туристи рухалися на гору Піп Іван-Чорногірський.
Перед цим, о 21.:30, до рятувального поста на ношах транспортували трьох туристів зі значними обмороженнями – один з них вже був без ознак життя. П’ятеро інших екстремалів прибули самостійно.
Станом на 22:10 з цієї групи туристів загинули дві людини, решта перебуває в приміщенні рятувального посту. Загроза їхньому життю відсутня.
Нагадаємо, нещодавно рятувальники знайшли трьох туристів, які заблукали в Карпатах на горі Тростян.
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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
22 лютого о 21.45 рятувальники отримали інформацію про групу туристів з восьми осіб, яка звернулася до пошуково-рятувального посту на горі Піп Іван. Туристи рухалися на гору Піп Іван-Чорногірський.
Перед цим, о 21.:30, до рятувального поста на ношах транспортували трьох туристів зі значними обмороженнями – один з них вже був без ознак життя. П’ятеро інших екстремалів прибули самостійно.
Станом на 22:10 з цієї групи туристів загинули дві людини, решта перебуває в приміщенні рятувального посту. Загроза їхньому життю відсутня.
Нагадаємо, нещодавно рятувальники знайшли трьох туристів, які заблукали в Карпатах на горі Тростян.
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