У центрі Луцька зіткнулись два Renault





Про це Інформаційному агентству



За їхніми словами аварія трапилась перед пішохідним переходом. Ймовірно, водій Renault Laguna не дотримався безпечної дистанції.



Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. На місці працює патрульна поліція.

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