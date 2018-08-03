У центрі Луцька зіткнулись два Renault
Сьогодні, 10:14
На проспекті Волі у Луцьку зіткнулись два Renault.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами аварія трапилась перед пішохідним переходом. Ймовірно, водій Renault Laguna не дотримався безпечної дистанції.
Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. На місці працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
За їхніми словами аварія трапилась перед пішохідним переходом. Ймовірно, водій Renault Laguna не дотримався безпечної дистанції.
Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. На місці працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У центрі Луцька зіткнулись два Renault
Сьогодні, 10:14
У Карпатах в горах загинули двоє туристів
Сьогодні, 10:10
На території Жидичинського монастиря підпалили хліви з худобою
Сьогодні, 09:44
23 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку на 23 лютого
Сьогодні, 09:00