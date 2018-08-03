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У центрі Луцька зіткнулись два Renault

У центрі Луцька зіткнулись два Renault
На проспекті Волі у Луцьку зіткнулись два Renault.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

За їхніми словами аварія трапилась перед пішохідним переходом. Ймовірно, водій Renault Laguna не дотримався безпечної дистанції.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. На місці працює патрульна поліція.

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Теги: Луцьк, аварія, центр
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