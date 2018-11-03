Унікальне відео змодельованого майбутнього ЖК «Струмочка» під Луцьком





Ролик опублікували на каналі компанії у YouTube, - інформує



На відео показали, яким буде життя у заміському житловому комплексі: стильні таунхауси та котеджі, охайні двори, прибудинкові території, дитмайданчик та багато іншого. Відео дозволяє сповна оцінити якість життя у новому комплексі.



Одна з «родзинок» «Струмочка» – великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.



Площа території житлового комплексу – понад 7 гектарів. Нині тут ведуться роботи на кількох об'єктах. Облаштували фундамент на третій та четвертій секціях. Підготували фундамент для трьох наступних котеджів.



Наразі у ЖК «Струмочок» розпочато будівництво 6 котеджів та 24 таунхаусів, які заплановано здати в експлуатацію в ІІ кварталі 2020 року.



Зазначимо, у першій черзі ЖК «Струмочок», яка складається з 30 таунхаусів і 10 котеджів, вже живуть люди. Аби був порядок, мешканці об’єдналися в кооператив. Створили його з ініціативи забудовника ще 1 січня 2017 року – як тільки почали заселятись перші мешканці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівельна компанія «Інвестор» створила відеопроект ЖК «Струмочок», аби клієнти відчули його масштабність та побачили, яким він буде.Ролик опублікували на каналі компанії у YouTube, - інформує Перший На відео показали, яким буде життя у заміському житловому комплексі: стильні таунхауси та котеджі, охайні двори, прибудинкові території, дитмайданчик та багато іншого. Відео дозволяє сповна оцінити якість життя у новому комплексі.Одна з «родзинок» «Струмочка» – великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.Площа території житлового комплексу – понад 7 гектарів. Нині тут ведуться роботи на кількох об'єктах. Облаштували фундамент на третій та четвертій секціях. Підготували фундамент для трьох наступних котеджів.Наразі у ЖК «Струмочок» розпочато будівництво 6 котеджів та 24 таунхаусів, які заплановано здати в експлуатацію в ІІ кварталі 2020 року.Зазначимо, у першій черзі ЖК «Струмочок», яка складається з 30 таунхаусів і 10 котеджів, вже живуть люди. Аби був порядок, мешканці об’єдналися в кооператив. Створили його з ініціативи забудовника ще 1 січня 2017 року – як тільки почали заселятись перші мешканці.

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