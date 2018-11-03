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Унікальне відео змодельованого майбутнього ЖК «Струмочка» під Луцьком

Унікальне відео змодельованого майбутнього ЖК «Струмочка» під Луцьком
Будівельна компанія «Інвестор» створила відеопроект ЖК «Струмочок», аби клієнти відчули його масштабність та побачили, яким він буде.

Ролик опублікували на каналі компанії у YouTube, - інформує Перший.

На відео показали, яким буде життя у заміському житловому комплексі: стильні таунхауси та котеджі, охайні двори, прибудинкові території, дитмайданчик та багато іншого. Відео дозволяє сповна оцінити якість життя у новому комплексі.

Одна з «родзинок» «Струмочка» – великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.

Площа території житлового комплексу – понад 7 гектарів. Нині тут ведуться роботи на кількох об'єктах. Облаштували фундамент на третій та четвертій секціях. Підготували фундамент для трьох наступних котеджів.

Наразі у ЖК «Струмочок» розпочато будівництво 6 котеджів та 24 таунхаусів, які заплановано здати в експлуатацію в ІІ кварталі 2020 року.

Зазначимо, у першій черзі ЖК «Струмочок», яка складається з 30 таунхаусів і 10 котеджів, вже живуть люди. Аби був порядок, мешканці об’єдналися в кооператив. Створили його з ініціативи забудовника ще 1 січня 2017 року – як тільки почали заселятись перші мешканці.


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Теги: Інвестор, Струмочок, відео
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