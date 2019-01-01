Стрілянина у Жидичині під церквою: поліція прокоментувала інцидент





Сьогодні, 23 лютого, близько четвертої години ранку на лінію служби «102» поліції Волині надійшло повідомлення про те, що в селі Жидичин Ківерцівського району один із місцевих житель здійснив декілька пострілів, ймовірно, із рушниці в сторону односельців, - інформує ГУНП у Волинській області.



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Поліція належним чином зареєструвала повідомлення та проводить його перевірку.



На місці події працюють керівництво ГУНП в області та Ківерцівського відділу поліції, слідчо-оперативна група.





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