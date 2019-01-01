Стрілянина у Жидичині під церквою: поліція прокоментувала інцидент
Сьогодні, 11:20
Поліція перевіряє повідомлення про стрілянину в селі Жидичин Ківерцівського району.
Сьогодні, 23 лютого, близько четвертої години ранку на лінію служби «102» поліції Волині надійшло повідомлення про те, що в селі Жидичин Ківерцівського району один із місцевих житель здійснив декілька пострілів, ймовірно, із рушниці в сторону односельців, - інформує ГУНП у Волинській області.
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Поліція належним чином зареєструвала повідомлення та проводить його перевірку.
На місці події працюють керівництво ГУНП в області та Ківерцівського відділу поліції, слідчо-оперативна група.
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Сьогодні, 23 лютого, близько четвертої години ранку на лінію служби «102» поліції Волині надійшло повідомлення про те, що в селі Жидичин Ківерцівського району один із місцевих житель здійснив декілька пострілів, ймовірно, із рушниці в сторону односельців, - інформує ГУНП у Волинській області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Жидичині прихильники УПЦ МП погрожують «повирізати усім печінки»
Поліція належним чином зареєструвала повідомлення та проводить його перевірку.
На місці події працюють керівництво ГУНП в області та Ківерцівського відділу поліції, слідчо-оперативна група.
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