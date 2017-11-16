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У Ковелі хочуть збільшити тарифи на воду

У Ковелі хочуть збільшити тарифи на воду
«Ковельводоканал» хоче збільшити діючі тарифи.

Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.

На підприємстві проводиться перерахунок тарифів шляхом коригування тих складових частин структури тарифів за якими відбулися цінові зміни у бік збільшення.

За попередніми підрахунками плановані скориговані тарифи становитимуть: централізовене водопостачання – 6,95грн/мᶾ, централізовене водовідведення – 10,76грн/мᶾ, централізоване постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем)- 7,30грн/мᶾ, централізоване водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем) – 11,31грн/мᶾ.

Пропозиції та зауваження щодо встановлення шляхом коригування тарифів на послуги централізованого водопостачання, водовідведення та централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових мереж ) приймаються протягом 14 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення за адресою: м. Ковель, вул.Івасюка,13

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Теги: Ковель, вода, тариф
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