У Ковелі хочуть збільшити тарифи на воду
Сьогодні, 19:02
«Ковельводоканал» хоче збільшити діючі тарифи.
Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
На підприємстві проводиться перерахунок тарифів шляхом коригування тих складових частин структури тарифів за якими відбулися цінові зміни у бік збільшення.
За попередніми підрахунками плановані скориговані тарифи становитимуть: централізовене водопостачання – 6,95грн/мᶾ, централізовене водовідведення – 10,76грн/мᶾ, централізоване постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем)- 7,30грн/мᶾ, централізоване водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем) – 11,31грн/мᶾ.
Пропозиції та зауваження щодо встановлення шляхом коригування тарифів на послуги централізованого водопостачання, водовідведення та централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових мереж ) приймаються протягом 14 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення за адресою: м. Ковель, вул.Івасюка,13
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Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
На підприємстві проводиться перерахунок тарифів шляхом коригування тих складових частин структури тарифів за якими відбулися цінові зміни у бік збільшення.
За попередніми підрахунками плановані скориговані тарифи становитимуть: централізовене водопостачання – 6,95грн/мᶾ, централізовене водовідведення – 10,76грн/мᶾ, централізоване постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем)- 7,30грн/мᶾ, централізоване водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем) – 11,31грн/мᶾ.
Пропозиції та зауваження щодо встановлення шляхом коригування тарифів на послуги централізованого водопостачання, водовідведення та централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових мереж ) приймаються протягом 14 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення за адресою: м. Ковель, вул.Івасюка,13
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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