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У луцькому парку відновлюють ліхтар, який пошкодив вандал

У луцькому парку відновлюють ліхтар, який пошкодив вандал
У Луцьку в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки відновлюють ліхтар на алеї ліхтарів, який ввечері 6 лютого пошкодив лучанин Богдан Ступаков.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, хлопець визнав свою провину та пошкодував про вчинене. Тоді ж пообіцяв компенсувати балансоутримувачу усі витрати на ремонтні роботи в повному обсязі.

Сьогодні, 23 лютого, роботи з відновлення ліхтаря вже розпочали.

У луцькому парку відновлюють ліхтар, який пошкодив вандал
У луцькому парку відновлюють ліхтар, який пошкодив вандал

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Теги: парк, вандал, світильник
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