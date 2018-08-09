У луцькому парку відновлюють ліхтар, який пошкодив вандал
Сьогодні, 14:15
У Луцьку в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки відновлюють ліхтар на алеї ліхтарів, який ввечері 6 лютого пошкодив лучанин Богдан Ступаков.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Нагадаємо, хлопець визнав свою провину та пошкодував про вчинене. Тоді ж пообіцяв компенсувати балансоутримувачу усі витрати на ремонтні роботи в повному обсязі.
Сьогодні, 23 лютого, роботи з відновлення ліхтаря вже розпочали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Нагадаємо, хлопець визнав свою провину та пошкодував про вчинене. Тоді ж пообіцяв компенсувати балансоутримувачу усі витрати на ремонтні роботи в повному обсязі.
Сьогодні, 23 лютого, роботи з відновлення ліхтаря вже розпочали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Росіянин хотів за 90 доларів підкупити луцького прикордонника
Сьогодні, 14:58
Як у «Промені» святкуватимуть 8 березня*
Сьогодні, 14:23
У луцькому парку відновлюють ліхтар, який пошкодив вандал
Сьогодні, 14:15