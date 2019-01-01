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Арештували винуватця жахливої аварії під Луцьком, у якій загинуло двоє людей

Арештували винуватця жахливої аварії під Луцьком, у якій загинуло двоє людей
Винуватця смертельної аварії у селі Дачне під Луцьком, у якій загинуло двоє людей, арештували на 2 місяці. Так, обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів екс-очільнику карного розшуку міста Луцька Геннадію Єпіфановичу.

Про це на своїй сторінці у facebook написав громадський активіст Сергій Рижков.

"Єпифановича п'яного учасника дтп і бувшего начальника карного розшуку) арештували на два місяці, - йдеться у дописі.


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Нагадаємо, 21 лютого в селі Дачне водій автомобіля Mercеdеs на швидкості протаранив таксі Chevrolet. Від удару легковик відкинуло на зустрічну, де він зіткнувся з автобусом. В результаті аварії загинула інженер служби розподільних мереж Софія Швець та водій таксі. Травми отримала і 9-річна донька загиблої, її госпіталізували.

Водієм Mercеdеs виявився екс-очільник карного розшуку міста Луцька Геннадій Єпіфанович. Зі слів свідків, чоловік був напідпитку і від проходження тесту на вміст алкоголю відмовився.

Арештували винуватця жахливої аварії під Луцьком, у якій загинуло двоє людей
Арештували винуватця жахливої аварії під Луцьком, у якій загинуло двоє людей
Арештували винуватця жахливої аварії під Луцьком, у якій загинуло двоє людей

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Теги: аварія, Дачне, смерть, дитина, травмувалась, суд, Єпіфанович
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