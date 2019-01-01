Голосувати потрібно з розумом, – Тарас Шкітер про президентські вибори. ВІДЕО
Сьогодні, 14:01
При виборі Президента України потрібно керуватися не емоціями, а розумом.
Про це сказав співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер на каналі «112 Україна», - пише Конкурент.
На думку Тараса Шкітера, до виборів президента потрібно підходити виважено.
"Якщо сформулювати коротко: голосувати свідомо", – вважає він.
Перш за все, потрібно дізнатися інформацію про кандидатів у президенти, пригадати те, що було раніше.
"Особисто для мене, основний критерій – це досвід. Досвід, перш за все, політичний. Досвід роботи в державних органах. Це хоча б мінімальна впевненість в тому, що людина знає, куди нам потрібно рухатись, і знає ті недоліки держави, які в нас є", – зазначив Тарас Шкітер.
Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» додав, що більшість українців будуть керуватися емоціями, рекламними кампаніями. А потрібно керуватися холодним розумом, холодним серцем.
"Переконаний: кожен українець знає про цих кандидатів багато. Потрібно просто це підняти з пам'яті", – резюмував він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це сказав співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер на каналі «112 Україна», - пише Конкурент.
На думку Тараса Шкітера, до виборів президента потрібно підходити виважено.
"Якщо сформулювати коротко: голосувати свідомо", – вважає він.
Перш за все, потрібно дізнатися інформацію про кандидатів у президенти, пригадати те, що було раніше.
"Особисто для мене, основний критерій – це досвід. Досвід, перш за все, політичний. Досвід роботи в державних органах. Це хоча б мінімальна впевненість в тому, що людина знає, куди нам потрібно рухатись, і знає ті недоліки держави, які в нас є", – зазначив Тарас Шкітер.
Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» додав, що більшість українців будуть керуватися емоціями, рекламними кампаніями. А потрібно керуватися холодним розумом, холодним серцем.
"Переконаний: кожен українець знає про цих кандидатів багато. Потрібно просто це підняти з пам'яті", – резюмував він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як у «Промені» святкуватимуть 8 березня*
Сьогодні, 14:23
У луцькому парку відновлюють ліхтар, який пошкодив вандал
Сьогодні, 14:15
Голосувати потрібно з розумом, – Тарас Шкітер про президентські вибори. ВІДЕО
Сьогодні, 14:01