вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Голосувати потрібно з розумом, – Тарас Шкітер про президентські вибори. ВІДЕО

Голосувати потрібно з розумом, – Тарас Шкітер про президентські вибори. ВІДЕО
При виборі Президента України потрібно керуватися не емоціями, а розумом.

Про це сказав співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер на каналі «112 Україна», - пише Конкурент.

На думку Тараса Шкітера, до виборів президента потрібно підходити виважено.

"Якщо сформулювати коротко: голосувати свідомо", – вважає він.

Перш за все, потрібно дізнатися інформацію про кандидатів у президенти, пригадати те, що було раніше.

"Особисто для мене, основний критерій – це досвід. Досвід, перш за все, політичний. Досвід роботи в державних органах. Це хоча б мінімальна впевненість в тому, що людина знає, куди нам потрібно рухатись, і знає ті недоліки держави, які в нас є", – зазначив Тарас Шкітер.

Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» додав, що більшість українців будуть керуватися емоціями, рекламними кампаніями. А потрібно керуватися холодним розумом, холодним серцем.

"Переконаний: кожен українець знає про цих кандидатів багато. Потрібно просто це підняти з пам'яті", – резюмував він.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вибори, президент Тарас Шкітер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як у «Промені» святкуватимуть 8 березня*
Сьогодні, 14:23
У луцькому парку відновлюють ліхтар, який пошкодив вандал
Сьогодні, 14:15
Голосувати потрібно з розумом, – Тарас Шкітер про президентські вибори. ВІДЕО
Сьогодні, 14:01
Арештували винуватця жахливої аварії під Луцьком, у якій загинуло двоє людей
Сьогодні, 13:23
Скандальному депутату Луцькради Євгену Ткачуку оголосили про підозру
Сьогодні, 12:42
Схожі новини
У Нововолинську на балконі незаконно вивісили агітаційний банер У Нововолинську на балконі незаконно вивісили агітаційний банер
20 лютий, 19:16
На Волині виявили агітматеріали кандидата без вихідних даних: за справу взялася поліція На Волині виявили агітматеріали кандидата без вихідних даних: за справу взялася поліція
16 лютий, 21:44
«Люди сприймають Зеленського, як медіаобраз Голобородька», – Ігор Лапін «Люди сприймають Зеленського, як медіаобраз Голобородька», – Ігор Лапін
12 лютий, 02:14
Очільник партії Гриценка на Волині іде з політики через призначення екс-регіонала довіреною особою кандидата в президенти Очільник партії Гриценка на Волині іде з політики через призначення екс-регіонала довіреною особою кандидата в президенти
11 лютий, 21:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіянин хотів за 90 доларів підкупити луцького прикордонника
Сьогодні, 14:58
 0
Як у «Промені» святкуватимуть 8 березня*
Сьогодні, 14:23
 0
У луцькому парку відновлюють ліхтар, який пошкодив вандал
Сьогодні, 14:15
 0
Голосувати потрібно з розумом, – Тарас Шкітер про президентські вибори. ВІДЕО
Сьогодні, 14:01
 0
Арештували винуватця жахливої аварії під Луцьком, у якій загинуло двоє людей
Сьогодні, 13:23
 0
Медіа
відео
1/8