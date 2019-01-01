Голосувати потрібно з розумом, – Тарас Шкітер про президентські вибори. ВІДЕО





Про це сказав співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер на каналі «112 Україна», - пише



На думку Тараса Шкітера, до виборів президента потрібно підходити виважено.



"Якщо сформулювати коротко: голосувати свідомо", – вважає він.



Перш за все, потрібно дізнатися інформацію про кандидатів у президенти, пригадати те, що було раніше.



"Особисто для мене, основний критерій – це досвід. Досвід, перш за все, політичний. Досвід роботи в державних органах. Це хоча б мінімальна впевненість в тому, що людина знає, куди нам потрібно рухатись, і знає ті недоліки держави, які в нас є", – зазначив Тарас Шкітер.



Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» додав, що більшість українців будуть керуватися емоціями, рекламними кампаніями. А потрібно керуватися холодним розумом, холодним серцем.



"Переконаний: кожен українець знає про цих кандидатів багато. Потрібно просто це підняти з пам'яті", – резюмував він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. При виборі Президента України потрібно керуватися не емоціями, а розумом.Про це сказав співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»на каналі «112 Україна», - пише Конкурент На думку Тараса Шкітера, до виборів президента потрібно підходити виважено."Якщо сформулювати коротко: голосувати свідомо", – вважає він.Перш за все, потрібно дізнатися інформацію про кандидатів у президенти, пригадати те, що було раніше."Особисто для мене, основний критерій – це досвід. Досвід, перш за все, політичний. Досвід роботи в державних органах. Це хоча б мінімальна впевненість в тому, що людина знає, куди нам потрібно рухатись, і знає ті недоліки держави, які в нас є", – зазначив Тарас Шкітер.Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» додав, що більшість українців будуть керуватися емоціями, рекламними кампаніями. А потрібно керуватися холодним розумом, холодним серцем."Переконаний: кожен українець знає про цих кандидатів багато. Потрібно просто це підняти з пам'яті", – резюмував він.

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