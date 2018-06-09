У Луцьку спіймали двох жінок-«зозуль», які підкидали сміття сусідам. ФОТО





Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.



Такі випадки зафіксували по вулиці Вільямса (район вулиці Львівської).



Найцікавіше у цій ситуації те, що одна із лучанок має в наявності індивідуальний контейнер для збору сміття, однак виносить відходи до паркану.



На обох жінок склали адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку муніципали спіймали двох жінок, які підкидали сміття під сусідський паркан.Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.Такі випадки зафіксували по вулиці Вільямса (район вулиці Львівської).Найцікавіше у цій ситуації те, що одна із лучанок має в наявності індивідуальний контейнер для збору сміття, однак виносить відходи до паркану.На обох жінок склали адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП.

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