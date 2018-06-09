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У Луцьку спіймали двох жінок-«зозуль», які підкидали сміття сусідам. ФОТО

У Луцьку спіймали двох жінок-«зозуль», які підкидали сміття сусідам. ФОТО
У Луцьку муніципали спіймали двох жінок, які підкидали сміття під сусідський паркан.

Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.

Такі випадки зафіксували по вулиці Вільямса (район вулиці Львівської).

Найцікавіше у цій ситуації те, що одна із лучанок має в наявності індивідуальний контейнер для збору сміття, однак виносить відходи до паркану.

На обох жінок склали адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП.

У Луцьку спіймали двох жінок-«зозуль», які підкидали сміття сусідам. ФОТО
У Луцьку спіймали двох жінок-«зозуль», які підкидали сміття сусідам. ФОТО
У Луцьку спіймали двох жінок-«зозуль», які підкидали сміття сусідам. ФОТО
У Луцьку спіймали двох жінок-«зозуль», які підкидали сміття сусідам. ФОТО
У Луцьку спіймали двох жінок-«зозуль», які підкидали сміття сусідам. ФОТО

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Теги: муніципали, сміття, Луцьк
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