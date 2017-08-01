У Луцьку відзначать 148-му річницю від дня народження Лесі Українки





Про це інформує прес-служба Луцької міської ради.



Так, о 12.00 год. на Театральному майдані міста відбудеться літературно-мистецька година та покладання квітів до пам’ятника Лесі Українці.



О 13.00 год — мистецький захід “На уродини до Лесі” у Палаці культури міста Луцька.



У закладах культури та бібліотеках міста будуть організовані тематичні заходи, присвячені постаті Лесі Українки. У загальноосвітніх закладах проведуть тематичні уроки з нагоди 148-ї річниці від дня народження Лесі Українки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 лютого у Луцьку відбудуться заходи, присвячені 148-й річниці від дня народження видатної української поетеси Лесі Українки.Про це інформує прес-служба Луцької міської ради.Так, о 12.00 год. на Театральному майдані міста відбудеться літературно-мистецька година та покладання квітів до пам’ятника Лесі Українці.О 13.00 год — мистецький захід “На уродини до Лесі” у Палаці культури міста Луцька.У закладах культури та бібліотеках міста будуть організовані тематичні заходи, присвячені постаті Лесі Українки. У загальноосвітніх закладах проведуть тематичні уроки з нагоди 148-ї річниці від дня народження Лесі Українки.

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