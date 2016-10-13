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Росіянин хотів за 90 доларів підкупити луцького прикордонника

Росіянин хотів за 90 доларів підкупити луцького прикордонника
В пункті пропуску «Дольськ», що на Волині росіянин намагався підкупити прикордонника Луцького загону.

Військовослужбовець від хабаря відмовився, а правопорушнику доведеться відповідати згідно з українським законодавством, - інформує Держприкордонслужба України.

Так, під час прикордонного контролю 34-річний іноземець не міг чітко пояснити з якою метою слідує в нашу державу. Тому аби уникнути зайвої для нього перевірки та «владнати» питання про свій безперешкодний в’їзд в Україну росіянин запропонував військовослужбовцю прикордонної служби 90 доларів США. Від неправомірних коштів прикордонник відмовився.

Наразі відділом внутрішньої безпеки по Луцькому прикордонному загону направлено повідомлення для внесення до ЄРДР відомостей про виявлення ознак злочину, відповідальність за який передбачено ст. 369 ККУ (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

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Теги: підкуп, росіянин, прикордонник
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