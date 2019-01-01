Психолог розповіла, чому підлітки грають у суїцидальні ігри





Яким чином підлітки піддаються впливу цих ігор та як вберегти їх від цього, розповіла психолог Оксана Гомель у коментарі



"Особливості підліткового віку полягають, по-перше, у тому, що підлітки люблять спілкуватися, особливо з однолітками, саме однолітки для них є референтними (зразками для наслідування – ред.). По-друге, у цьому віці починається самоаналіз, підлітковий вік виснажує запитаннями – "Хто я?", "Який у мене рівень?", "Чи вартий я чогось у цьому житті?" - розповіла Гомель.



За її словами, основний конфлікт підліткового віку у тому, що підлітки хочуть права дорослих людей, але відповідальність дорослих брати не хочуть.



"Добре, коли є референтна група одноліток, наприклад, у спорті чи інших видах діяльності, яка більш-менш адекватна, яка приймає однолітка, і де він відчуває себе комфортно. А якщо ні? А якщо батьки, наприклад, не пускають гуляти? У таких випадках виникає самотність", - зазначила Гомель.



Дитина починає відчувати себе самотньою, незрозумілою іншим, не розуміючи, чи все у неї добре, чи така вона, як треба. У результаті, вона звертається у групу, яка її приймає та підтримує.



"Тут виникає типова річ – так затягують у секти, банди, наркотики, говорячи: "Ти класний, ти наш, ми тебе приймаємо", - розповіла Гомель.



Небезпечні інтернет-ігри, які стають популярними серед підлітків, починаються з того, що пропонують стати грубим. Оскільки у підлітковому віці відбувається самоідентифікація, підлітки хочуть підтвердження того, що світ їх любить.



"А яким чином це можна перевірити? Яскравим прикладом для них є підтвердження - коли я поганий, мене теж повинні любити. У цих іграх можна сказати та зробити будь-що, там можна не послухатися, відчути себе крутим", - зазначила психолог.



З часом підліток втягується, йому починає подобатися грати, він відчуває себе крутим, тому що порушує правила. Ці ігри починають маніпулювати ще більше. Наступним етапом гри стає те, що підлітку можуть пропонувати більш радикальні речі, наприклад, стрибнути з даху.



"У грі можуть сказати: "Твоя свобода тільки в тому, що ти можеш стрибнути з даху або піти вбити". Тут можна обрати будь-який напрямок. Таким чином, можуть довести і до самогубства, особливо, якщо вдома нема ніякої підтримки", - відмітила Гомель.



Психолог наголосила, що батьки повинні якомога більше розмовляти зі своїми дітьми, встановлювати контакт, довіру, щоб дитина могла прийти, наприклад, зі школи і пожалітися, що його хтось образив. Важливо, щоб батьки могли вислухати та розібратися у проблемі.



"Не відмахнутися, а дійсно розібратися, з інтересом. Підтримку треба давати завжди", - додала Гомель.



Натомість, дуже часто батьки тиснуть з усіх сторін на свою дитину – чим більше підліток бунтує, тим більший тиск. За словами психолога, батьки не хочуть слухати - вони хочуть бути нещасними з жахливим підлітком, забувши себе у цьому віці.



Є ще випадки, коли дитину образили, а батьки йдуть розбиратися у школу.



"Взагалі то дитина доросла, навіть у 10 років, для того, щоб розібратися самому. Треба поговорити з нею та знайти інші шляхи вирішення цього питання", - зазначила Гомель.



За її словами, батьки повинні розвивати гнучкість характеру у дитини, яка полягає у тому, щоб мати різні рішення для однієї ситуації. Чим більше давати дитині варіантів вирішення певного питання - тим більш гнучким буде її характер, і вона навчиться відчувати себе комфортно у будь-яких умовах.



"Нещодавно у мене була мама, яка хвилюється, що її донька у 9 років грає у цю нову гру. Мама почала обговорювати з донькою, чому її поведінка змінилася, ставити ряд питань, які допоможуть дитині усвідомити, що не так, бо говорити, що правильно, а що неправильно, тобто читати лекції - немає сенсу. Якщо правильно розмовляти з дитиною, з часом інтерес у неї до цього зникне", - зазначила Гомель.



Підлітковий вік сильно розширив свої кордони за рахунок свобод, які батьки дають дітям. Тому, за словами Гомель, іноді потрібен і контроль. Є речі, які повинні бути під забороною, для цього існує батьківський контроль у тому ж інтернеті.



"Потрібно адекватно допомогти підлітку - не кричати на нього постійно, не позбавляти його чогось, не закривати його у квартирі. Він не відчує любов батьків таким чином, а він шукає любов, визнання, і хтось цим користується", - додала психолог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом останніх років серед підлітків набирають популярності небезпечні інтернет-ігри, які так чи інакше пов'язані з активністю груп, які штовхають дітей до суїциду.Яким чином підлітки піддаються впливу цих ігор та як вберегти їх від цього, розповіла психологу коментарі УНН "Особливості підліткового віку полягають, по-перше, у тому, що підлітки люблять спілкуватися, особливо з однолітками, саме однолітки для них є референтними (зразками для наслідування – ред.). По-друге, у цьому віці починається самоаналіз, підлітковий вік виснажує запитаннями – "Хто я?", "Який у мене рівень?", "Чи вартий я чогось у цьому житті?" - розповіла Гомель.За її словами, основний конфлікт підліткового віку у тому, що підлітки хочуть права дорослих людей, але відповідальність дорослих брати не хочуть."Добре, коли є референтна група одноліток, наприклад, у спорті чи інших видах діяльності, яка більш-менш адекватна, яка приймає однолітка, і де він відчуває себе комфортно. А якщо ні? А якщо батьки, наприклад, не пускають гуляти? У таких випадках виникає самотність", - зазначила Гомель.Дитина починає відчувати себе самотньою, незрозумілою іншим, не розуміючи, чи все у неї добре, чи така вона, як треба. У результаті, вона звертається у групу, яка її приймає та підтримує."Тут виникає типова річ – так затягують у секти, банди, наркотики, говорячи: "Ти класний, ти наш, ми тебе приймаємо", - розповіла Гомель.Небезпечні інтернет-ігри, які стають популярними серед підлітків, починаються з того, що пропонують стати грубим. Оскільки у підлітковому віці відбувається самоідентифікація, підлітки хочуть підтвердження того, що світ їх любить."А яким чином це можна перевірити? Яскравим прикладом для них є підтвердження - коли я поганий, мене теж повинні любити. У цих іграх можна сказати та зробити будь-що, там можна не послухатися, відчути себе крутим", - зазначила психолог.З часом підліток втягується, йому починає подобатися грати, він відчуває себе крутим, тому що порушує правила. Ці ігри починають маніпулювати ще більше. Наступним етапом гри стає те, що підлітку можуть пропонувати більш радикальні речі, наприклад, стрибнути з даху."У грі можуть сказати: "Твоя свобода тільки в тому, що ти можеш стрибнути з даху або піти вбити". Тут можна обрати будь-який напрямок. Таким чином, можуть довести і до самогубства, особливо, якщо вдома нема ніякої підтримки", - відмітила Гомель.Психолог наголосила, що батьки повинні якомога більше розмовляти зі своїми дітьми, встановлювати контакт, довіру, щоб дитина могла прийти, наприклад, зі школи і пожалітися, що його хтось образив. Важливо, щоб батьки могли вислухати та розібратися у проблемі."Не відмахнутися, а дійсно розібратися, з інтересом. Підтримку треба давати завжди", - додала Гомель.Натомість, дуже часто батьки тиснуть з усіх сторін на свою дитину – чим більше підліток бунтує, тим більший тиск. За словами психолога, батьки не хочуть слухати - вони хочуть бути нещасними з жахливим підлітком, забувши себе у цьому віці.Є ще випадки, коли дитину образили, а батьки йдуть розбиратися у школу."Взагалі то дитина доросла, навіть у 10 років, для того, щоб розібратися самому. Треба поговорити з нею та знайти інші шляхи вирішення цього питання", - зазначила Гомель.За її словами, батьки повинні розвивати гнучкість характеру у дитини, яка полягає у тому, щоб мати різні рішення для однієї ситуації. Чим більше давати дитині варіантів вирішення певного питання - тим більш гнучким буде її характер, і вона навчиться відчувати себе комфортно у будь-яких умовах."Нещодавно у мене була мама, яка хвилюється, що її донька у 9 років грає у цю нову гру. Мама почала обговорювати з донькою, чому її поведінка змінилася, ставити ряд питань, які допоможуть дитині усвідомити, що не так, бо говорити, що правильно, а що неправильно, тобто читати лекції - немає сенсу. Якщо правильно розмовляти з дитиною, з часом інтерес у неї до цього зникне", - зазначила Гомель.Підлітковий вік сильно розширив свої кордони за рахунок свобод, які батьки дають дітям. Тому, за словами Гомель, іноді потрібен і контроль. Є речі, які повинні бути під забороною, для цього існує батьківський контроль у тому ж інтернеті."Потрібно адекватно допомогти підлітку - не кричати на нього постійно, не позбавляти його чогось, не закривати його у квартирі. Він не відчує любов батьків таким чином, а він шукає любов, визнання, і хтось цим користується", - додала психолог.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію