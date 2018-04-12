На Волині у полі знайшли тіло жінки





Її тіло знайшли 10 лютого близько 9 години у полі між селами Пожарки та Топільне. Про це стало відомо із Єдиного державного реєстру судових рішень, - пише



Як розповів начальник Рожищенського відділення поліції Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області Олександр Басалик, судово-медична експертиза встановила, що жінка померла від переохолодження.



Слідчі встановили, що покійна вночі вилізла через вікно будинку. Її шукали родичі. На жаль, знайшли уже мертвою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно у селі Топільне Рожищенського району поховали 87-річну жінку, яка пішла з дому і не повернулась.Її тіло знайшли 10 лютого близько 9 години у полі між селами Пожарки та Топільне. Про це стало відомо із Єдиного державного реєстру судових рішень, - пише Район.Рожище Як розповів начальник Рожищенського відділення поліції Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області, судово-медична експертиза встановила, що жінка померла від переохолодження.Слідчі встановили, що покійна вночі вилізла через вікно будинку. Її шукали родичі. На жаль, знайшли уже мертвою.

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