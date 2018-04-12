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На Волині у полі знайшли тіло жінки

На Волині у полі знайшли тіло жінки
Нещодавно у селі Топільне Рожищенського району поховали 87-річну жінку, яка пішла з дому і не повернулась.

Її тіло знайшли 10 лютого близько 9 години у полі між селами Пожарки та Топільне. Про це стало відомо із Єдиного державного реєстру судових рішень, - пише Район.Рожище.

Як розповів начальник Рожищенського відділення поліції Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області Олександр Басалик, судово-медична експертиза встановила, що жінка померла від переохолодження.

Слідчі встановили, що покійна вночі вилізла через вікно будинку. Її шукали родичі. На жаль, знайшли уже мертвою.

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Теги: смерть, жінка, тіло, Рожище
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