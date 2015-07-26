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Священик з Жидичина, який стріляв у людей, може сісти на 5 років: подробиці інциденту

Священик з Жидичина, який стріляв у людей, може сісти на 5 років: подробиці інциденту
Поліція перевіряє всі обставини стрілянини у Ківерцівському районі.

Нагадаємо, що 23 лютого вночі у селі Жидичин священик стріляв на території церкви. Поліція належним чином зареєструвала повідомлення та проводить його перевірку, - інформує ГУНП у Волинській області.

Поліцейські з’ясували, що уніч на суботу, 23 лютого, 52-річний житель села Жидичин, на території місцевого Свято-Михайлівського храму, на ґрунті релігійної нетерпимості, висловлюючи погрозу вбивством особам, які там перебували, здійснив чотири постріли з мисливської рушниці. Ніхто з людей не постраждав.

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Поліцейські вилучили в чоловіка зареєстровану мисливську рушницю, яка належить його 34-річному сину. Також зі стіни храму вилучили свинцеві дробини від рушничного пострілу. Все це направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

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Слідчі Ківерцівського відділу поліції за фактом погрози вбивством, вчиненої з мотивів релігійної нетерпимості, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 129 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до п’яти років.

Проводиться досудове розслідування в ході якого будуть встановленні всі обставини цього правопорушення.

Священик з Жидичина, який стріляв у людей, може сісти на 5 років: подробиці інциденту
Священик з Жидичина, який стріляв у людей, може сісти на 5 років: подробиці інциденту

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Теги: експертиза, священик, Жидичин, стрілянина
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