У Луцьку проходять змагання з флорболу. ФОТО

Другий день Луцьк гостинно приймає 250 молодих спортсменів з 14 міст та сіл України на змаганнях з флорболу Precept League.Повідомляють організатори заходу.Флорбол - це досить новий та невідомий вид спорту в Україні, тому змагання Precept League є хорошим показиником щодо розвитку культури у нашому місті. Організаторами є луцький флорбольний клуб New Life.Також приїздили гості з Білорусії, щоб перейняти досвід гри, тренерства, та органазації клубів і команд., представник весвітньої організації флорболу (IFF), теж був присутнім на змаганнях.Флорбол - один з різновидів хокею, грається пластиковим м’ячем, удари по якому наносяться ключкою. Ціль гри: забити м’яч у ворота суперника.