У Луцьку проходять змагання з флорболу. ФОТО
Сьогодні, 09:00
Другий день Луцьк гостинно приймає 250 молодих спортсменів з 14 міст та сіл України на змаганнях з флорболу Precept League.
Повідомляють організатори заходу.
Флорбол - це досить новий та невідомий вид спорту в Україні, тому змагання Precept League є хорошим показиником щодо розвитку культури у нашому місті. Організаторами є луцький флорбольний клуб New Life.
Також приїздили гості з Білорусії, щоб перейняти досвід гри, тренерства, та органазації клубів і команд.Тамуз Хідір, представник весвітньої організації флорболу (IFF), теж був присутнім на змаганнях.
Довідка:
Флорбол - один з різновидів хокею, грається пластиковим м’ячем, удари по якому наносяться ключкою. Ціль гри: забити м’яч у ворота суперника.
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Повідомляють організатори заходу.
Флорбол - це досить новий та невідомий вид спорту в Україні, тому змагання Precept League є хорошим показиником щодо розвитку культури у нашому місті. Організаторами є луцький флорбольний клуб New Life.
Також приїздили гості з Білорусії, щоб перейняти досвід гри, тренерства, та органазації клубів і команд.Тамуз Хідір, представник весвітньої організації флорболу (IFF), теж був присутнім на змаганнях.
Довідка:
Флорбол - один з різновидів хокею, грається пластиковим м’ячем, удари по якому наносяться ключкою. Ціль гри: забити м’яч у ворота суперника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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