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У Луцьку проходять змагання з флорболу. ФОТО

У Луцьку проходять змагання з флорболу. ФОТО
Другий день Луцьк гостинно приймає 250 молодих спортсменів з 14 міст та сіл України на змаганнях з флорболу Precept League.

Повідомляють організатори заходу.

Флорбол - це досить новий та невідомий вид спорту в Україні, тому змагання Precept League є хорошим показиником щодо розвитку культури у нашому місті. Організаторами є луцький флорбольний клуб New Life.

Також приїздили гості з Білорусії, щоб перейняти досвід гри, тренерства, та органазації клубів і команд.Тамуз Хідір, представник весвітньої організації флорболу (IFF), теж був присутнім на змаганнях.

Довідка:

Флорбол - один з різновидів хокею, грається пластиковим м’ячем, удари по якому наносяться ключкою. Ціль гри: забити м’яч у ворота суперника.

У Луцьку проходять змагання з флорболу. ФОТО

У Луцьку проходять змагання з флорболу. ФОТО

У Луцьку проходять змагання з флорболу. ФОТО

У Луцьку проходять змагання з флорболу. ФОТО

У Луцьку проходять змагання з флорболу. ФОТО

У Луцьку проходять змагання з флорболу. ФОТО

У Луцьку проходять змагання з флорболу. ФОТО

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Теги: флорбол, хокей, гра, змагання
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