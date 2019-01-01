вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Храм, у якому моляться волинські поліцейські, переходить до ПЦУ. ФОТО

Храм, у якому моляться волинські поліцейські, переходить до ПЦУ. ФОТО
У луцькому храмі при ГУНП у Волинській області більше не буде служити священик Московського патріархату.

Про це у facebook повідомляє Синодальне управління військового духовенства Православної Церкви України.

"Ініціаторами того, щоб священик Московського Патріархату покинув храм були самі працівники МВС.

23 лютого капелани Православної Церкви України разом з духовенством здійснили першу Божественну літургію у храмі святого Георгія Переможця. За літургією молилися Начальник волинської міліції генерал-майор Петро Шпига, працівники МВС та прихожани храму.

Від сьогодні служити у храмі Георгія Переможця буде капелан 32 Окремого батальйону НГУ Сергій Лівончук, який неодноразово ніс капеланську службу в зоні проведення ООС", - йдеться в дописі.
Храм, у якому моляться волинські поліцейські, переходить до ПЦУ. ФОТО
Храм, у якому моляться волинські поліцейські, переходить до ПЦУ. ФОТО
Храм, у якому моляться волинські поліцейські, переходить до ПЦУ. ФОТО
Храм, у якому моляться волинські поліцейські, переходить до ПЦУ. ФОТО
Храм, у якому моляться волинські поліцейські, переходить до ПЦУ. ФОТО
Храм, у якому моляться волинські поліцейські, переходить до ПЦУ. ФОТО
Храм, у якому моляться волинські поліцейські, переходить до ПЦУ. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: церква, храм, ПЦУ, МВС, поліція, Мсковський патріархат
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донбасі мікроавтобус з цивільними громадянами підірвався на міні, є загиблі
Сьогодні, 22:20
Просять допомогти знайти волинянина, який зник дорогою до Польщі. ФОТО
Сьогодні, 21:56
Храм, у якому моляться волинські поліцейські, переходить до ПЦУ. ФОТО
Сьогодні, 21:34
Ще одна громада на Волині заявила про вихід з Московського патріархату
Сьогодні, 21:12
Психолог розповіла, чому підлітки грають у суїцидальні ігри
Сьогодні, 20:47
Схожі новини
На Волині священик з парафією заявили про вихід з УПЦ (МП) На Волині священик з парафією заявили про вихід з УПЦ (МП)
28 січень, 10:25
Волинське село перейшло до ПЦУ, священик вірян не підтримав Волинське село перейшло до ПЦУ, священик вірян не підтримав
21 лютий, 19:26
Парафія волинського села приєдналась до ПЦУ Парафія волинського села приєдналась до ПЦУ
21 лютий, 17:36
На Волині ще одна церква відреклася від Московського патріархату На Волині ще одна церква відреклася від Московського патріархату
21 лютий, 15:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донбасі мікроавтобус з цивільними громадянами підірвався на міні, є загиблі
Сьогодні, 22:20
 0
Просять допомогти знайти волинянина, який зник дорогою до Польщі. ФОТО
Сьогодні, 21:56
 0
Храм, у якому моляться волинські поліцейські, переходить до ПЦУ. ФОТО
Сьогодні, 21:34
 0
Ще одна громада на Волині заявила про вихід з Московського патріархату
Сьогодні, 21:12
 0
Психолог розповіла, чому підлітки грають у суїцидальні ігри
Сьогодні, 20:47
 0
Медіа
відео
1/8