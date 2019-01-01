Храм, у якому моляться волинські поліцейські, переходить до ПЦУ. ФОТО





Про це у facebook повідомляє



"Ініціаторами того, щоб священик Московського Патріархату покинув храм були самі працівники МВС.



23 лютого капелани Православної Церкви України разом з духовенством здійснили першу Божественну літургію у храмі святого Георгія Переможця. За літургією молилися Начальник волинської міліції генерал-майор Петро Шпига, працівники МВС та прихожани храму.



Від сьогодні служити у храмі Георгія Переможця буде капелан 32 Окремого батальйону НГУ Сергій Лівончук, який неодноразово ніс капеланську службу в зоні проведення ООС", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому храмі при ГУНП у Волинській області більше не буде служити священик Московського патріархату.Про це у facebook повідомляє Синодальне управління військового духовенства Православної Церкви України "Ініціаторами того, щоб священик Московського Патріархату покинув храм були самі працівники МВС.23 лютого капелани Православної Церкви України разом з духовенством здійснили першу Божественну літургію у храмі святого Георгія Переможця. За літургією молилися Начальник волинської міліції генерал-майор, працівники МВС та прихожани храму.Від сьогодні служити у храмі Георгія Переможця буде капелан 32 Окремого батальйону НГУ Сергій Лівончук, який неодноразово ніс капеланську службу в зоні проведення ООС", - йдеться в дописі.

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