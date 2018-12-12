Просять допомогти знайти волинянина, який зник дорогою до Польщі. ФОТО
Сьогодні, 21:56
Волинянин Святослава Гоменюк зник, прямуючи до еспуліки Польща. Родичі чоловіка просять допомогти його знайти.
Про це у facebook пише Таня Боренко.
"Гоменюк Святослав Валентинович уже тиждень на виходить на зв'язок з рідними. Чоловік зник на шляху до Польщі, куди прямував через Устилуг. Кордон так і не перетнув", - йдеться в дописі.
Родичі також повдмоляють, що напередодні чоловік з кимось побився.
Контактні телефони:
063 800 76 94, 063 800 76 95
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Про це у facebook пише Таня Боренко.
"Гоменюк Святослав Валентинович уже тиждень на виходить на зв'язок з рідними. Чоловік зник на шляху до Польщі, куди прямував через Устилуг. Кордон так і не перетнув", - йдеться в дописі.
Родичі також повдмоляють, що напередодні чоловік з кимось побився.
Контактні телефони:
063 800 76 94, 063 800 76 95
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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