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Просять допомогти знайти волинянина, який зник дорогою до Польщі. ФОТО

Просять допомогти знайти волинянина, який зник дорогою до Польщі. ФОТО
Волинянин Святослава Гоменюк зник, прямуючи до еспуліки Польща. Родичі чоловіка просять допомогти його знайти.

Про це у facebook пише Таня Боренко.

"Гоменюк Святослав Валентинович уже тиждень на виходить на зв'язок з рідними. Чоловік зник на шляху до Польщі, куди прямував через Устилуг. Кордон так і не перетнув", - йдеться в дописі.

Родичі також повдмоляють, що напередодні чоловік з кимось побився.
Просять допомогти знайти волинянина, який зник дорогою до Польщі. ФОТО

Контактні телефони:
063 800 76 94, 063 800 76 95

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Теги: розшук, волинянин, Польща
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