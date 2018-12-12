Просять допомогти знайти волинянина, який зник дорогою до Польщі. ФОТО

Святослава Гоменюк зник, прямуючи до еспуліки Польща. Родичі чоловіка просять допомогти його знайти.



Про це у Таня Боренко.



"Гоменюк Святослав Валентинович уже тиждень на виходить на зв'язок з рідними. Чоловік зник на шляху до Польщі, куди прямував через Устилуг. Кордон так і не перетнув", - йдеться в дописі.



Родичі також повдмоляють, що напередодні чоловік з кимось побився.



Контактні телефони:

063 800 76 94, 063 800 76 95

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