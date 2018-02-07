На Донбасі мікроавтобус з цивільними громадянами підірвався на міні, є загиблі





Трагедія сталася о 12:30, менш, ніж за сотню метрів до пропускного пункту «Оленівка». Під час з’їзду на узбіччя мікроавтобус наїхав на протитанкову міну.



Троє осіб отримали поранення, двоє людей загинули на місці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 23 лютого, поблизу блокпосту окупантів підірвався мікроавтобус з цивільними людьми. Про це повідомляє прес-центр ООС.Трагедія сталася о 12:30, менш, ніж за сотню метрів до пропускного пункту «Оленівка». Під час з’їзду на узбіччя мікроавтобус наїхав на протитанкову міну.Троє осіб отримали поранення, двоє людей загинули на місці.

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