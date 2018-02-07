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На Донбасі мікроавтобус з цивільними громадянами підірвався на міні, є загиблі

На Донбасі мікроавтобус з цивільними громадянами підірвався на міні, є загиблі
У суботу, 23 лютого, поблизу блокпосту окупантів підірвався мікроавтобус з цивільними людьми. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Трагедія сталася о 12:30, менш, ніж за сотню метрів до пропускного пункту «Оленівка». Під час з’їзду на узбіччя мікроавтобус наїхав на протитанкову міну.

Троє осіб отримали поранення, двоє людей загинули на місці.
На Донбасі мікроавтобус з цивільними громадянами підірвався на міні, є загиблі

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Теги: автобус, Донбас, вибух
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