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24 лютого на Волині: гортаючи календар

24 лютого на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні відзначають волинський журналіст Роман Жижара, директор Луцького педагогічного коледжу Петро Бойчук (на фото), голова Іваничівської районної ради Андрій Бадзюнь.

Вітаємо всіх, у кого цей день святковий. Бажаємо міцного здоров’я, невпинного руху вперед, здійснення усіх планів та сподівань.

День ангела 24 лютого у Власа, Всеволода, Гавриїла, Дмитра та Федори.

Усім, у кого сьогодні день ангела, зичимо великого людського щастя та прихильності небесного покровителя.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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