Чотирьох відібрали, а ще двоє – померли: горе-мати залишила 2-річного сина на пенсіонера, доки народжувала 8 дитину
Сьогодні, 04:30
На Надвірнянщині 38-річна жінка залишила 2-річного сина вдома. За ним мав доглядати її співмешканець-пенсіонер. Сама ж жінка нині перебуває у пологовому будинку. Вона народила ще одну дитину.
Повідомляє прес-служба Івано-Франківської обласної поліції.
Чоловік не зміг доглянути за маленьким хлопчиком. Довідавшись про це, ювенальна поліція забрала його з помешкання у селі Заріччя.
Зараз дитина перебуває під опікою медиків: зважаючи на стан хлопчика, його вилучили та доправили до лікарні для обстеження.
Правоохоронці та профільна служба вирішуватиме подальну долю 2-річного хлопчика та немовляти. Адже 38-річна жінка вже позбавлена батьківських прав на чотирьох старших дітей, а ще двоє її дітей померли.
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Повідомляє прес-служба Івано-Франківської обласної поліції.
Чоловік не зміг доглянути за маленьким хлопчиком. Довідавшись про це, ювенальна поліція забрала його з помешкання у селі Заріччя.
Зараз дитина перебуває під опікою медиків: зважаючи на стан хлопчика, його вилучили та доправили до лікарні для обстеження.
Правоохоронці та профільна служба вирішуватиме подальну долю 2-річного хлопчика та немовляти. Адже 38-річна жінка вже позбавлена батьківських прав на чотирьох старших дітей, а ще двоє її дітей померли.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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