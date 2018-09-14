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Чотирьох відібрали, а ще двоє – померли: горе-мати залишила 2-річного сина на пенсіонера, доки народжувала 8 дитину

Чотирьох відібрали, а ще двоє – померли: горе-мати залишила 2-річного сина на пенсіонера, доки народжувала 8 дитину
На Надвірнянщині 38-річна жінка залишила 2-річного сина вдома. За ним мав доглядати її співмешканець-пенсіонер. Сама ж жінка нині перебуває у пологовому будинку. Вона народила ще одну дитину.

Повідомляє прес-служба Івано-Франківської обласної поліції.

Чоловік не зміг доглянути за маленьким хлопчиком. Довідавшись про це, ювенальна поліція забрала його з помешкання у селі Заріччя.
Чотирьох відібрали, а ще двоє – померли: горе-мати залишила 2-річного сина на пенсіонера, доки народжувала 8 дитину

Зараз дитина перебуває під опікою медиків: зважаючи на стан хлопчика, його вилучили та доправили до лікарні для обстеження.

Правоохоронці та профільна служба вирішуватиме подальну долю 2-річного хлопчика та немовляти. Адже 38-річна жінка вже позбавлена батьківських прав на чотирьох старших дітей, а ще двоє її дітей померли.
Чотирьох відібрали, а ще двоє – померли: горе-мати залишила 2-річного сина на пенсіонера, доки народжувала 8 дитину

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Теги: поліція, багатодітна мати, пенсіонер, хлопчик
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